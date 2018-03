Los Angeles - Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší film získal snímek mexického režiséra Guillerma del Tora Tvář vody. Del Toro krátce předtím získal také cenu za režii. Jeho příběh vztahu němé uklízečky a obojživelného stvoření v tajném vládním zařízení získal celkem čtyři Oscary. Nominován byl ve 13 kategoriích.

V hlavní oscarové kategorii porazila Tvář vody dalších osm nominovaných filmů Tři billboardy kousek za Ebbingem, Dunkerk, Dej mi své jméno, Nejtemnější hodina, Lady Bird, Uteč, Nit z přízraků a Akta Pentagon: Skrytá válka.

Tvář vody se zároveň stala co do počtu zlatých sošek nejúspěšnějším filmem letošního 90. ročníku udílení cen americké filmové akademie. Získala čtyři Oscary: kromě nejlepšího filmu, také za režii, výpravu a dekorace a hudbu. Tři ceny získal Dunkerk, dvě sošky si odneslo drama z amerického Severozápadu Tři billboardy kousek za Ebbingem a stejný počet si na konto připsal také Blade Runner 2049.

Sošku autorům nejlepšího filmu předali herci Warren Beatty a Faye Dunawayová, kteří Oscara v hlavní kategorii předávali již v loňském roce. Kvůli chybě organizátorů, kteří zaměnili obálky, tehdy oznámili vítězství muzikálu La La Land, ve skutečnosti ale akademici nejlepším filmem roku 2016 zvolili Moonlight. Letošní vyhlašování cen Oscar se obešlo bez podobných nedopatření.

Nejlepší herečkou v hlavní roli je McDormandová, hercem Oldman

Oscara v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli získala Frances McDormandová, která ztvárnila roli Mildred Haynesové ve filmu Tři billboardy kousek za Ebbingem. Nejlepším hercem v hlavní roli se stal Gary Oldman, který si ve filmu Nejtemnější hodina zahrál britského premiéra Winstona Churchilla.

McDormandová získala již druhého Oscara, prvního dostala v roce 1997 za roli ve filmu Fargo. Oldman zlatou sošku získal poprvé.

McDormandová se dokázala prosadit v konkurenci Sally Hawkinsové, Margot Robbieové, Saoirse Ronanové a Meryl Streepové. Oldman porazil Daniela Daye-Lewise, Timothéeho Chalameta, Daniela Kaluuyu a Denzela Washingtona.

Oscara za kameru po čtrnácté nominaci získal Roger Deakins

Po třinácti neproměněných nominacích získal svého prvního Oscara americký kameraman Roger A. Deakins. Filmová akademie jej po letech čekání ocenila za film Blade Runner 2049. Za nejlepší původní scénář si cenu Oscar odnesl Jordan Peele za snímek Uteč, za scénář podle předlohy byl oceněn James Ivory za film Dej mi své jméno. V hudebních kategoriích bodovaly filmy Tvář vody a animovaný snímek Coco. Známí už jsou i vítězi v krátkometrážních kategoriích.

Kameraman Roger Deakins byl nominován na cenu americké filmové akademie celkem čtrnáctkrát, nyní se mu poprvé podařilo zlatou sošku skutečně získat. Akademici ocenili jeho práci na filmu Blade Runner 2049, který tak už získal druhé ocenění. V kategorii nejlepší kamera byli kromě Deakinse nominováni také Bruno Delbonnel za Nejtemnější hodinu, Hoyte van Hoytema za Dunkerk, Dan Laustsen za Tvář vody a Rachel Morrisonová za Mudbound (Připoutaní k zemi), jež je první ženou, která v této kategorii nominaci získala.

Ve dvou kategoriích, v nichž se oceňovaly scénáře, zvítězili Jordan Peele, který napsal a režíroval film Uteč, a James Ivory, který podle knižní předlohy napsal scénář ke snímku Dej mi své jméno. Zatímco Peele je podle agentury AP prvním černochem, který v kategorii původní scénář Oscara získal, devětaosmdesátiletý Ivory se stal nejstarším umělcem, kterého kdy americká filmová akademie ocenila. Po třech předchozích nominacích, které neproměnil, získal Ivory svého prvního Oscara.

Za hudbu k filmu Tvář vody získal zlatou sošku Alexandre Desplat, a filmu Guillerma del Tora tak přinesl druhého Oscara. Nejlepší píseň Remember Me zazněla v animovaném snímku Coco. Hudbu a text k ní napsali manželé Kristen Andersonová-Lopezová a Robert Lopez.

Oznámeni už byli i vítězové v krátkometrážních kategoriích: za hraný film si Oscara odnesl snímek The Silent Child (Příliš tiché dítě) režiséra Chrise Overtona, za dokument Heaven Is A Traffic Jam On The 405 (Skvěle se můžete cítit i v dopravní zácpě) Franka Stiefela.

Moderátor Jimmy Kimmel se i letos rozhodl překvapit filmové fanoušky. S několika hosty galavečera včetně herců Marka Hamilla, Emily Bluntové, Lupity Nyong'ové či režiséra Guillerma del Tora zamířil do nedalekého kina a jeho návštěvníkům donesl občerstvení. "Jste živě na Oscarech," řekl Kimmel překvapeným lidem. Celebrity z oscarového publika jim následně poděkovaly za to, že do kina na jejich filmy chodí.

Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se na Oscarech stala Janneyová

Cenu americké filmové akademie Oscar v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli získala Allison Janneyová, která si zahrála ve filmu Já, Tonya režiséra Craiga Gillespieho. Známý už je také vítěz v kategorii neanglicky mluvený film. Stal se jím chilský snímek Fantastická žena režiséra Sebastiána Lelia. Nejlepším celovečerním animovaným snímkem loňského roku je podle amerických akademiků film Coco, za střih si cenu odnesl Lee Smith, a film Dunkerk si tak připsal již třetí zlatou sošku.

Spolu s vítěznou Janneyovou, která si ve filmu Já, Tonya zahrála nemilosrdnou matku mladé krasobruslařky, byly v kategorii nominovány také Mary J. Bligeová za Mudbound (Připoutaní k zemi), Lesley Manvilleová za Nit z přízraků, Laurie Metcalfová za Lady Bird a Octavia Spencerová za Tvář vody. Spencerová byla nominována ve stejné kategorii již v loňském roce.

Prestižní ocenění za nejlepší neanglicky mluvený film dostal chilský snímek Fantastická žena režiséra Sebastián Lelia. Popisuje život transgenderové ženy, kterou ztvárnila herečka Daniela Vegaová.

Leliův film porazil švédský Čtverec Rubena Östlunda, libanonský snímek L'insulte (Urážka) Zijáda Duajrího, Nemilované ruského režiséra Andreje Zvjaginceva a jediného zástupce středoevropské kinematografie na Oscarech, maďarský snímek O těle a duši režisérky Ildikó Enyediové.

Vítěze už znají také kategorie animovaných filmů. Nejlepším krátkometrážním animovaných filmem se stal snímek Dear Basketball (Milý basketbale) režiséra Glena Keanea, nejlepším celovečerním animovaným filmem snímek inspirovaný mexickou kulturou Coco režisérů Leeho Unkircha a Adriana Moliny.

Za vizuální efekty si ocenění odnesl Blade Runner 2049. Oscara za střih získal Lee Smith za práci na válečném dramatu Dunkerk.

Oscara za mužský herecký výkon ve vedlejší roli má Rockwell

Filmovou cenu Oscar za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli dostal na slavnostním večeru v Los Angeles Sam Rockwell, který ztvárnil postavu policisty z maloměsta ve filmu Tři billboardy kousek za Ebbingem. Ocenění dostali už také autoři masek ve filmu Nejtemnější hodina, kostýmů ve snímku Nit přízraků a jasno je i v obou zvukových kategoriích a v kategorii vizuální efekty.

Rockwell se prosadil proti dalším nominovaným hercům Willemu Dafoeovi, Richardovi Jenkinsovi, Christopherovi Plummerovi, který byl vůbec nejstarším nominovaným hercem dnešního večera, i proti Woodymu Harrelsonovi, který si v dramatu z amerického Středozápadu Tři billboardy kousek za Ebbingem zahrál představeného Rockwellovy postavy.

Za masky si Oscara odnesli Kazuhiro Cudži, David Malinowski a Lucy Sibbicková, kteří pracovali na filmu Nejtemnější hodina, za kostýmy Mark Bridges, který se podílel na snímku Nit z přízraků.

Obě zvukové kategorie - zvuk a zvukové efekty - ovládlo válečné drama Dunkerk režiséra Christophera Nolana. Za vizuální efekty si prvního Oscara večera odnesla Tvář vody Guillerma del Tora.

V kategorii celovečerní dokument zvítězil Icarus režiséra Bryana Fogela, který se věnuje tématu dopingu v Rusku. "Aspoň víme, že Putin neovlivnil tyhle volby," zažertoval moderátor večer Jimmy Kimmel.

Devadesátý ročník udílení Oscarů se nese také v duchu vzpomínek na nejlepší filmy uplynulých devíti desítek let.