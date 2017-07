Karlovy Vary - Romantický thriller Hastrman, jehož předlohou je třetí beletristická kniha Miloše Urbana oceněná Magnesií Literou za nejlepší prózu roku 2001, má za sebou první ze čtyř etap natáčení. Režie se ujal herec a hudebník Ondřej Havelka. Snímek dnes představil na karlovarském festivalu. Premiéru bude mít 19. dubna 2018.

Příběh jednoho hastrmana, jedné lásky a jedné krajiny vzniká v produkci Čestmíra Kopeckého ze společnosti První veřejnoprávní v koprodukci s Českou televizí, Barrandov Studiem a za podpory fondu kinematografie.

V hlavní roli v romantickém a zároveň ironickém příběhu Hastrmana, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní, se objeví Karel Dobrý. V příběhu dále hrají Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Norbert Lichý, David Novotný, Vladimír Polívka a Jiří Maryško. Scénář napsal Havelka s Petrem Hudským. Děj se odehrává na vesnici 19. století, ze které se nakonec přesouvá do kulis dnešní společnosti. Stejně jako předloha je situován do severních Čech, pod vrch Vlhošť a do blízkého Českého ráje, kde se také natáčelo. Točit se bude i v kouřimském skanzenu, v Kokořínském údolí a dalších romantických partiích Českého středohoří. i

"Zatím je natočeno předjaří a jaro," řekl Havelka ČTK. Knížkou byl fascinován, i když je rozsáhlá a mnohovrstevnatá. "Vybrali jsme jednu linii - mottem je Člověk ve zvířeti, zvíře v člověku. Jako lidé víme, co s námi udělají touhy a vášně. V tomto případě však uvidíme, co to udělá s bytostí, která je víc zvířecí než lidská," dodal režisér. Věří, že příběh přesto bude zábavný.

Simona Zmrzlá, která je členkou brněnského Divadla Husa na provázku, předlohu ocenila. "Zaujala mě i pasáž o křesťanství, mysticismu a pověrách," uvedla. Podle Karla Dobrého se pravé věci nedají zobrazit ani vyslovit. "My se o to přesto pokoušíme," uvedl.

Urban patří do úzkého okruhu autorů, kteří se po roce 1989 prosadili v zahraničí. Oceňovaná próza Hastrman je prvním jeho dílem převedeným na filmová plátna. Kameramanem je Marek Diviš

Ondřej Havelka, absolvent herectví na DAMU a operní režie na JAMU, začínal s divadelní v režií v 80. letech, filmem Hastrman však v celovečerní hrané tvorbě debutuje. Je autorem řady dokumentů z hudebního prostředí, v roce 2014 dosáhl mezinárodního úspěchu zfilmováním opery Orfeus a Euridyka s americkým kontratenoristou Bejunem Mehtou. Jako frontman dnes působí v čele Melody Makers. Před pár dny měla premiéru opera Lazebník sevillský v jeho režii v ostravském Národním divadle moravskoslezském. Producent Čestmír Kopecký má na kontě snímky Karamazovi, Nuda v Brně, Knoflíkáři nebo Odpad město smrt. Je pedagogem FAMU.

Více informací o filmu je na adrese www.filmhastrman.cz.