Olomouc - Netradiční plastiku hlavy ukřižovaného Krista získalo v těchto dnech darem olomoucké arcibiskupství. Vytvořená je z 12 soust chleba vězňů odsouzených za protikomunistický odboj, kteří si trest odpykávali na počátku komunistické diktatury ve věznici v Uherském Hradišti. Unikátní dílo vypovídající nejen o utrpení vězňů za komunismu, ale i o jejich víře a síle, hodlá arcibiskupství v budoucnu představit také veřejnosti, informoval dnes ČTK jeho mluvčí Jiří Gračka.

Zástupci arcibiskupství plastiku z chlebové hmoty přijali v podobě daru před Velikonocemi. Jako připomínku na utrpení nevinných vězňů minulého režimu ji arcibiskupství daroval Jan Janků, jeden z odsouzených, mezi nimiž drobné dílo vzniklo. "Tohoto daru si velice vážíme. Je to cenné svědectví o utrpení nevinně odsouzených vězňů komunistického režimu i o síle, kterou čerpali ze své víry v Krista," uvedl generální vikář olomouckého arcibiskupství Josef Nuzík.

Dnes pětadevadesátiletý Jan Janků z Hanušovic na Šumpersku byl zatčen v květnu roku 1949 v souvislosti s procesy proti odbojové skupině Světlana, pravděpodobně nejrozsáhlejší organizaci protikomunistického odboje. S dalšími obviněnými se ocitl v uherskohradišťské věznici, kde plastika vznikla. "Jeden ze spoluvězňů, Ludvík Šmotek, nám povídá: Chlapci, máme se špatně, ale kdybychom takhle jedno sousto k nakousnutí ušetřili, tak já vám z toho něco udělám. Propracovali jsme to sousto se slinami a dávali do hrnečku, tři dny to leželo a pak z toho byla tvárná hmota, ze které udělal Ludvík tohohle Krista. Je velice vzácný, protože je v něm obsaženo 12 soust různých vězňů," uvedl ke vzniku díla Janků.

Muž, který netradiční dílo arcibiskupství věnoval, se celý život hlásí k víře i k ideálům skautského hnutí. Křesťanská víra pro něj byla v Uherském Hradišti i později na Mírově největší oporou. "Víra je základ. Kdybychom na Mírově byli bez víry, tak ani jeden z nás nepřežil. Tam jsme se naučili poznávat Boha. Vězni, jezuité, nám dávali přednášky, dokonce měli sepsanou celou Bibli. Za tu jsem byl deset dní v korekci, protože ji u mě našli," popsal Janků, který chlebovou plastiku uchovával po celých devět let svého věznění.

Plastika je nyní umístěná v dřevěné krabičce se skleněným víkem. "V současnosti promýšlíme možnosti, jak tento unikát vhodně představit veřejnosti," doplnil vikář Nuzík.