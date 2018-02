Praha - Hnutí SPD je podle svého předsedy Tomia Okamury ochotno k úpravám svého zákona o celostátním referendu, přestože s nimi nesouhlasí. Změny chce i prezident Miloš Zeman, uvedl dnes ve Sněmovně při obhajobě předlohy Okamura. Snahy o odmítnutí zákona už v prvním kole projednávání označil nechuť ke skutečné demokracii a výtky vůči předloze za výmluvy elit, jak všelidové hlasování neumožnit. Jeho výpady odmítli Piráti nebo ODS. Sněmovna projednávání zákona po zhruba dvouhodinové debatě přerušila do další schůze.

"Máme nejvyšší čas tady demokracii zavést a národ k ní přivést. Pokud budeme žít ve stranické oligarchii, která bude monopolně za občany rozhodovat, nikdy občany k odpovědnosti za vlastní zemi nevychováme," uvedl mimo jiné Okamura. "Zastupitelský systém nutí občany věřit elitám a elity nutí masy ohlupovat, korumpovat a podvádět, aby získaly hlasy," dodal.

Předseda ODS Petr Fiala označil Okamurovo vystoupení za směs demagogie a dezinterpretací a urážek lidu, který vládne pomocí orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Za demagogii označil tvrzení šéfa SPD, že přímá demokracie je vyšší a lepší než zastupitelská. Okamura možná mluvil ze zkušenosti vlastního hnutí, když hovořil o stranické oligarchii, míní předseda ODS. Smířlivější byl Mikuláš Ferjenčík (Piráti), který v souvislosti s Okamurou mluvil o "kreativním nakládání z fakty".

Návrh SPD počítá s tím, že k vyvolání referenda by stačilo 100.000 podpisů voličů, přičemž lidé by mohli hlasovat takřka o všem a jeho výsledek by byl platný a závazný bez ohledu na účast. Okamura uvedl, že hnutí je ochotno vyloučit z hlasování rozpočtové a daňové záležitosti i vystoupení z NATO či EU, což požaduje ANO. "Všichni musíme sklopit hlavu a bez toho to nepůjde," přiznal Okamura. Zeman by podle něj hlasování o vystoupení umožnil, limit pro vypsání referenda by ale zvýšil na čtvrt milionu voličských podpisů. To je také představa KSČM.

Piráti chtějí, aby pro vyvolání ústavního referenda muselo požádat 300.000 až 500.000 voličů, ANO ústy Heleny Válkové požaduje 700.000 podpisů a podmínku účasti 30 až 35 procent voličů pro platnost referenda. ČSSD dnes ve svém navrhla limit 850.000 podpisů.

