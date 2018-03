Washington - Americký prezident Donald Trump přijal ve čtvrtek pozvání ke schůzce se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, což vyvolalo okamžitě spekulace o detailech setkání. Jediným jistějším údajem je zatím to, že by se summit měl konat do konce května. O místě se hojně spekuluje. Podle agentury AFP je nejpravděpodobnější, že se schůzka bude konat v demilitarizovaném pásmu mezi oběma korejskými státy, ale britský The Guardian nabídku rozšiřuje i na floridské Trumpovo sídlo Mar-a-Lago, na Ženevu, New York a Pchjongjang.

Demilitarizované pásmo může zajistit bezpečnost a také infrastrukturu potřebnou k podobné akci. Pokud by se jednalo tam, nemusel by navíc Kim cestovat příliš daleko. Jak připomněla agentura AFP, severokorejský vůdce z KLDR nevyjel od roku 2011, kdy se ujal moci.

Ženeva připadá v úvahu proto, že Kim ve Švýcarsku studoval. Soul se dá podle AFP téměř vyloučit, jelikož pro KLDR to není přijatelné dějiště summitu.

V každém případě půjde o nejsledovanější diplomatickou akci od návštěvy amerického prezidenta Richarda Nixona v Pekingu v roce 1972, kde ho přijal Mao Ce-tung, nebo od jednání prezidenta USA Ronalda Reagana se sovětským prezidentem Michailem Gorbačovem ve Švýcarsku v roce 1985.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová řekla, že Trump přijme pozvání k setkání na místě a v době, o níž se rozhodne. Analytici se podle The Guardianu shodují, že by Trump neměl poskytnout možnost společné fotografie z Pchjongjangu.

"Radím prezidentovi, aby nejezdil do Pchjongjangu a aby ani Kim Čong-una nezval do Washingtonu," řekl televizi MSNBC bývalý americký velvyslanec v Soulu Christopher Hill. Připomněl, že se v minulosti našly velmi kreativní způsoby pro konání summitů, například Gorbačov se v roce 1989 sešel s Georgem Bushem starším na sovětské lodi zakotvené na Maltě. Hill, který vedl americkou delegaci při šestistranných rozhovorech o Severní Koreji, také řekl, že summit patrně nebude ani v Číně. "Severokorejci chtějí ukázat, že jsou schopni s USA jednat sami, bez čínského prostřednictví," řekl Hill.

Dalším otazníkem je, jak se Trump na setkání připraví. Severokorejci jsou považovaní za ostřílené diplomaty, poznamenává AFP, zatímco americké ministerstvo zahraničí přišlo po Trumpově nástupu do funkce o mnoho specialistů na korejský problém. Již více než rok není obsazený post amerického velvyslance v Jižní Koreji. A zvláštní představitel Spojených států pro severokorejské záležitosti Joseph Yun, který byl hlavním komunikačním kanálem Washingtonu s Pchjongjangem, minulý měsíc rezignoval z "osobních" důvodů.

Profesor Robert Kelly z univerzity v jihokorejském Pusanu poznamenal, že summity se obyčejně konají po dlouhém vyjednávání na nižších úrovních, kde se předjedná množství detailů. "Trump, jemuž jde o publicitu, skočil rovnýma nohama do tématu, o němž nic neví," napsal Kelly na twitteru.

Trump se pro summit s KLDR podle Tillersona rozhodl sám

Americký prezident Donald Trump se pro osobní jednání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem rozhodl sám. Řekl to dnes šéf americké diplomacie Rex Tillerson, podle nějž si příprava summitu vyžádá "několik týdnů".

Trump ve čtvrtek přijal pozvání ke schůzce s Kimem, které zprostředkovala Jižní Korea. Vrcholná schůzka by se měla konat do konce května, místo konání zatím není známo.

"Je to prezidentovo rozhodnutí. Mluvil jsem s ním dnes brzo ráno...prezident už nějakou dobu říkal, že je pro takové jednání a že je ochoten se s Kimem sejít, až bude ten pravý čas. Podle prezidentova úsudku ten čas nyní nadešel," řekl Tillerson.

Přiznal, že Spojené státy překvapila Kimova vstřícnost při jednání s delegací z Jižní Koreje, které se konalo tento týden. Podle USA je Kim zřejmě "k jednání nejen ochoten, ale skutečně si jednat přeje".

Severokorejský diplomat při OSN Pak Song-il sdělil e-mailem listu The Washington Post, že pozvánka k summitu je součástí Kimova rozhodnutí přispět k míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově.

"Dosáhli jsme úžasného pokroku," tweetoval Trump po čtvrteční schůzce s bezpečnostním poradcem jihokorejského prezidenta Čchong Ui-jongem, který Kimovo pozvání zprostředkoval.

Ohlášený summit mezi USA a KLDR je podle Ruska správný krok

Rusko považuje ohlášený summit mezi USA a Severní Koreou za krok správným směrem. Řekl to dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Americký prezident Donald Trump přijel ve čtvrtek pozvání ke schůzce severokorejského vůdce Kim Čong-una, které do Washingtonu přivezli jihokorejští emisaři.

Podrobnosti o schůzce zatím nejsou k dispozici kromě toho, že by se měla konat do konce května. Ruská agentura Interfax píše, že by summit mohl být v dubnu.

"Je to krok správným směrem. Doufáme, že se toto setkání bude konat. Nemělo by to být jenom setkání, měl by to být podnět k politickému vyřešení situace na Korejském poloostrově," řekl Lavrov.

KLDR přistoupila nejprve na jednání s Jižní Koreou a tento týden tam jednala jihokorejská delegace, kterou vedl bezpečnostní poradce jihokorejského prezidenta Čchong Ui-jong. Ten nyní spolu se šéfem jihokorejské rozvědky So Hunem přijel o výsledku informovat do Washingtonu a přivezl také Kimovo pozvání pro Trumpa. Z jednání Korejců vyplynula dohoda o mezikorejském summitu, který se bude konat koncem dubna v Pchanmundžomu v hraničním demilitarizovaném pásmu.

Čína vyzvala v reakci na plánovaný summit USA a KLDR k odvaze

Čína vyzvala USA a Severní Koreu, aby projevily politickou odvahu. Peking tak reagoval na oznámení, že americký prezident Donald Trump je ochoten se sejít se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Spojené státy se po dlouhém období nepřátelství dohodly na historickém summitu se Severní Koreou, který má vést k denuklearizaci Korejského poloostrova. Zprávu o dojednané schůzce Donalda Trumpa s Kim Čong-unem oznámil ve čtvrtek ve Washingtonu novinářům jihokorejský emisar Čchong Ui-jong, který Kimovo pozvání v Bílém domě tlumočil.

Přesný termín schůzky zatím není znám, ví se pouze, že by měla být nejpozději v květnu.

Přesný termín schůzky zatím není znám, ví se pouze, že by měla být nejpozději v květnu.

"Doufáme, že všechny strany projeví politickou odvahu a učiní správná rozhodnutí," řekl na pravidelném briefingu mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šu-ang. Čína ochotu USA a KLDR uspořádat summit považuje podle mluvčího ze "pozitivní signál".

KLDR přistoupila nejprve na jednání s Jižní Koreou a tento týden tam jednala jihokorejská delegace, již vedl Čchong. Ten nyní spolu se šéfem jihokorejské rozvědky So Hunem přijel o výsledku informovat do Washingtonu a přivezl také Kimovo pozvání pro Trumpa. Z jednání Korejců vyplynula dohoda o mezikorejském summitu, který se bude konat koncem dubna v Pchanmundžomu v hraničním demilitarizovaném pásmu.

Podle amerických médií by Kimovo setkání s Trumpem mohlo přispět k řešení dlouhodobé krize na Korejském poloostrově. Kim Čong-un má podle Čchonga zájem o denuklearizaci a Pchjongjang je připraven zdržet se raketových i jaderných testů.