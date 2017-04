Damašek - Oddíly, které chtějí s pomocí mezinárodní koalice dobýt syrskou baštu Islámského státu (IS), jíž je město Rakka, bojují o vesnice severně od ní. V prohlášení to dnes oznámila koalice Syrské demokratické síly (SDF), která proti IS postupuje.

Tažení k Rakce bylo zahájeno loni v listopadu a kurdské milice YPG, které jsou významnou složkou SDF, nedávno oznámily, že hlavní ofenziva proti Rakce bude zahájena na začátku nebo v polovině dubna.

Koalice ale v dnešním prohlášení oznámila, že je nejprve třeba vytlačit oddíly IS z venkovských oblastí severně do Rakky. Kdy začne hlavní tažení, tak zatím není jasné.

"Zaměřujeme se na osvobození desítek vesnic v oblasti Vádí Džalláb a na odklizení posledních překážek, jež nám stojí v cestě na město Rakka," uvádí se v prohlášení.

SDF k městu postupuje od severu, západu a jihu. Její oddíly obklíčily IS v Tabce a u nedaleké přehrady. IS ale tuto lokalitu brání a organizuje z ní protiútoky. Podle agentury Reuters je možné na Rakku postupovat i bez dobytí Tabky, avšak boje o ni zaměstnávají bojovníky koalice. "Záležitost Tabky si vyžádá nějaký čas," řekla k tomu mluvčí SDF Džíhán Ahmadová. Bojovníci koalice se snaží přehradu nepoškodit, protože by to znamenalo ohrožení měst pod ní včetně Rakky.

Spojencem SDF v boji proti IS je mezinárodní letecká koalice, vedená USA. Na místě jsou také američtí poradci a specialisté.

IS ztrácí své pozice v Iráku, kde brání svou tamní baštu, město Mosul. Irácká armáda dobyla v lednu jeho východní část a teď bojuje o západní. V Sýrii je IS přítomen hlavně v Rakce a také v severozápadní provincii Dajr az-Zaur.