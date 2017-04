Praha - Odbory pracovníků ve veřejném sektoru žádají pro učitele, zdravotníky, zaměstnance kulturních zařízení či úředníky růst platů o deset procent, a to už od září. ČTK to dnes řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes po jednání s odbory na tiskové konferenci řekl, že vláda chce výdělky zvýšit od ledna 2018. Další jednání se uskuteční nejpozději v červnu.

"Jsem přesvědčen, že růst platů musí odpovídat situaci na trhu práce. Situace v sociálních službách, ve zdravotnictví, na úřadech práce či na finančních úřadech není vůbec jednoduchá, stát obtížně shání zaměstnance. Platy by měly být motivační," uvedl premiér. Dodal, že jeho kabinet rozhodl o přidání už třikrát a "cílem je zvýšit platy i počtvrté", a to k 1. lednu 2018.

O desetinu by se měly zvednout výdělky už letos od července policistům, hasičům, celníkům či vězeňským dozorcům. Předseda vlády řekl, že podporuje i požadavek ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) na růst platů učitelů o 10 procent a potřetí za sebou zvednutí tarifů lékařů a sester o deset procent. Vláda by měla projednat také návrh nařízení, díky němuž by si mohli od července přilepšit pracovníci kulturních zařízení či sociálních služeb. Místo devíti platových tabulek by jich mělo být jen šest, lidé s nižšími výdělky by se tak přesunuli do vyšších stupnic.

Odbory žádají přidání o deset procent pro všechny, a to od září. "Vnímáme situaci ve státním rozpočtu, ale ten skončil přebytkem 62 miliard. Vláda tento týden řekla, že chystá investice. Nejlepší se investuje do vlastních zaměstnanců. Když chce někdo stát řídit jako firmu, doufám, že požadavek podpoří," řekl předák ČMKOS Josef Středula s odkazem na ministra financí Andreje Babiše (ANO). Podotkl, že se blíží sněmovní volby a o výsledcích jednání se dozvědí voliči.

Ministerstvo práce nyní propočítá, kolik by přidávání stálo státní rozpočet navíc. Další jednání by se mělo konat podle Sobotky nejpozději v červnu, zúčastnit by se ho měli i šéfové dalších koaličních stran - ANO a lidovců.

Zdravotníkům se zvedly výdělky naposledy letos od ledna, a to o desetinu. Učitelé si přilepšili loni od září, ostatní pracovníci veřejného sektoru pak od listopadu.

