Praha - Odbory pracovníků ve veřejném sektoru žádají pro učitele, zdravotníky, zaměstnance kulturních zařízení či úředníky růst platů o deset procent, a to už od září. ČTK to dnes řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes po jednání s odbory na tiskové konferenci řekl, že vláda chce výdělky zvýšit od ledna 2018. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že s přidáním počítá. Kolik a kdy to bude, bude záležet na vývoji státního rozpočtu. Víc by si měli přilepšit lidé s nejnižšími výdělky, dodal Babiš.

"Jsem přesvědčen, že růst platů musí odpovídat situaci na trhu práce. Situace v sociálních službách, ve zdravotnictví, na úřadech práce či na finančních úřadech není vůbec jednoduchá, stát obtížně shání zaměstnance. Platy by měly být motivační," uvedl premiér. Dodal, že jeho kabinet rozhodl o přidání už třikrát a "cílem je zvýšit platy i počtvrté", a to k 1. lednu 2018.

O desetinu by se měly zvednout výdělky už letos od července policistům, hasičům, celníkům či vězeňským dozorcům. Předseda vlády řekl, že podporuje i požadavek ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) na růst platů učitelů o deset procent a potřetí za sebou zvednutí tarifů lékařů a sester o deset procent. Vláda by měla projednat také návrh nařízení, díky němuž by si mohli od července přilepšit pracovníci kulturních zařízení či sociálních služeb. Místo devíti platových tabulek by jich mělo být jen šest, lidé s nižšími výdělky by se tak přesunuli do vyšších stupnic.

Odbory žádají přidání o deset procent pro všechny, a to od září. "Vnímáme situaci ve státním rozpočtu, ale ten skončil přebytkem 62 miliard. Vláda tento týden řekla, že chystá investice. Nejlepší se investuje do vlastních zaměstnanců. Když chce někdo stát řídit jako firmu, doufám, že požadavek podpoří," řekl předák ČMKOS Josef Středula s odkazem na ministra financí Andreje Babiše (ANO). Podotkl, že se blíží sněmovní volby a o výsledcích jednání se dozvědí voliči.

Ministerstvo práce nyní propočítá, kolik by přidávání stálo státní rozpočet navíc. Další jednání by se mělo konat podle Sobotky nejpozději v první polovině června, zúčastnit by se ho měli i šéfové dalších koaličních stran - ANO a lidovců.

Zdravotníkům se zvedly výdělky naposledy letos od ledna, a to o desetinu. Učitelé si přilepšili loni od září, ostatní pracovníci veřejného sektoru pak od listopadu.

Průměrná mzda v Česku loni v posledním čtvrtletí dosáhla 29.320 korun. Podle informačního systému o průměrných výdělcích loni v platové sféře polovina učitelů druhého stupně základní školy či středních škol měla méně než 29.682 korun hrubého měsíčně. Průměrně si učitel vydělal 30.065 korun, z toho zhruba 30 procent tvořily odměny, příplatky a náhrady. Kantor na prvním stupni dostával o něco méně. Polovina vědeckých pracovníků, kteří se věnovali sociálním vědám, nedosáhla na 27.569 korun.

Polovina pečovatelů, kteří se starali o seniory a postižené, neměla loni ani 18.821 korun hrubého. Kuchař si vydělal v průměru 16.478 korun, uklízeči pak 13.825 korun. Průměrný plat archiváře dosahoval 24.051 korun, zpěvák sólista měl v průměru 27.417 korun.

Lékař specialista si přišel průměrně na 71.199 korun. Odměny, příplatky a náhrady přestavovaly 45 procent částky. Polovina chirurgů, internistů, gynekologů či onkologů měla méně než 67.280 korun. Průměr u odborných sester činil 36.764 korun, medián - tedy prostřední hodnota - pak 35.906 korun. Víc než třetina byly příplatky a odměny.

Průměrný měsíční plat a medián v korunách u vybraných profesí v roce 2016

Pozice Průměrný plat Medián Uklízeč 13.825 13.303 Kuchař 16.478 15.794 Archivář 24.051 23.487 Odborný úředník pro agendu zaměstnanosti či dávky 25.088 24.961 Administrativní pracovník 25.638 24.313 Inspektor bezpečnosti práce 28.368 27.348 Mzdový účetní 29.033 28.595 Daňový úředník veřejné správy 30.057 29.398 Odborný sociální pracovník 27.798 27.569 Pečovatel v sociálních službách a domácnostech seniorů 19.058 18.821 Vychovatel 26.548 25.643 Asistent učitele 19.496 19.288 Učitel 2. stupně ZŠ, SŠ 30.065 29.682 Ředitel ZŠ 46.913 45.612 Rektor VŠ 57.162 52.394 Vědecký pracovník - sociální vědy 27.798 27.569 Zdravotnický laborant 30.618 29.292 Odborná sestra 35.906 36.764 Lékař specialista 71.199 67.280 Zpěvák sólista 27.417 25.938

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku, ministerstvo práce