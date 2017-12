Praha - Za rizikové považují opoziční politici a odborníci snahu premiéra Andreje Babiše převést agendu cestovního ruchu pod ministerstvo kultury. Kritizují také jeho zamýšlenou výstavbu vládní čtvrti a zpřístupnění dnešních sídel ministerstev v historických objektech. "Pokud vláda myslí vážně převod agendy cestovního ruchu pod resort kultury, bude to zásah, na nějž není nikdo připraven, byť se o této alternativě mluví posledních 15 let," řekl ČTK Marek Pokorný, expert ODS na kulturu a ředitel centra současného umění PLATO Ostrava.

Jako riziko takový nápad, který Babiš zmiňoval již před několika lety a před ním někteří ministři kultury, vnímá i ředitelka Otevřené společnosti Marta Smolíková. "Vláda tím sice navýší rozpočet ministerstva kultury, to ale nemusí znamenat, že na kulturu bude více peněz," řekla ČTK.

Podle Pokorného má programové prohlášení Babišovy vlády "neskonalý půvab naivního pukrlete". Těší ho, že základní motivy, které pro resort on prosazuje v posledních letech, jsou v programovém prohlášení brány jako samozřejmost - zvýšení rozpočtu k jednomu procentu státního rozpočtu bez výdajů na církve, zvýšení platů zaměstnanců v kultuře, aktivní spolupráce ministerstev školství a kultury, plnění metodické role při dotačních programech, potřebnost institutu zvláštní právnické osoby pro činnost v oblasti kultury nebo revize seznamu památek.

Prohlášení ale nově proti dokumentům předchozích vlád uvádí, že vláda připraví program investiční podpory a financování projektů kulturní infrastruktury, který umožní stavbu nových kulturních zařízení. "Jímá mě zděšení, když se slibuje, že budeme stavět jak na běžícím pásu koncertní sály, divadla, knihovny, muzea a výstavní sály v souladu se světovými trendy. Je zjevné, že to jsou jen ´pindy´," uvedl Pokorný.

Premiér při uvádění ministrů do funkce zmínil, že plánuje vybudovat vládní čtvrť, přesune tam ministerstva, která opustí své historické objekty a ty by měly sloužit pravděpodobně jako muzea. "Je to výraz naprosté ztráty soudnosti, gigantomanie, velikášství, je to úplná pitomost," řekl ČTK pražský zastupitel Václav Novotný (TOP 09). Není zřejmé, čím by se vyprázdněné budovy rekonstruované pro potřeby úřadů zaplnily. "Když chtěl něco takového udělat, mohl s Invalidovnou, měl na to čtyři roky, to je objekt, který je pro podobné účely mnohem více disponovaný a je také mnohem významnější. Byl v péči jeho ministrů a neudělalo se nic," dodal Novotný.

Jako manažer v oblasti živého umění si nový ministr kultury Ilja Šmíd vepsal do programu navýšení alokace peněz pro státní podporu divadel orchestrů a sborů. "Ale už například zapomněl, že další dlouhodobou bolestí je narůstající sbírkotvorný deficit paměťových institucí," připomněl Pokorný, který se léta pohybuje ve vedení galerijních institucí; české veřejné galerie si stěžují na dlouholetý nedostatek peněz na akvizice umění a zaostávají za soukromými sbírkami. Ministerstvo letos zřídilo na nákupy umění nový dotační program, nemohou z něj však paradoxně čerpat jeho příspěvkové instituce včetně Národní galerie v Praze.

Vláda zmiňuje, že bude podporovat nezávislost veřejnoprávních médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad České televize a Českého rozhlasu. "To prozrazuje taktiku při jejich potenciálním ovládnutí - mediální rady jsou garantem, ale při jejich obsazování může hrát významnou roli hlasovací mašinérie v Parlamentu, jejíž první výsledky už máme před očima při volbách sněmovních výborů," uvedl Pokorný.