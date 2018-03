Praha - S tréninkem paměti by lidé měli začít už kolem 30 let. Její pokles není podle předsedkyně České společnosti pro trénink paměti a mozkový jogging Dany Steinové nevyhnutelnou součástí stárnutí, což dokazují i vědecké studie. Může ale signalizovat přicházející demenci, uvedla v tiskové zprávě k Národnímu týdnu trénování paměti, který začíná v pondělí. V celém Česku je připraveno přes 300 přednášek.

"Pomocí paměťových technik si může kdokoli zapamatovat bez velké námahy to, co mnozí považují za nezapamatovatelné. Trénování paměti prospívá mentální kondici a zlepšuje kvalitu života. Už lidé kolem třiceti let věku by se o trénování paměti měli začít zajímat," uvedla Steinová.

Drobné problémy s pamětí se objevují postupně, nepřehlédnutelnými se podle Steinové stávají mezi padesátým a šedesátým rokem. "Trénování vede k minimalizaci problémů s pamětí. Lidé si zapamatují nákupní seznamy, telefonní čísla, PIN kódy a výrazně se zlepší zapamatování a vybavení jmen i tváří," vysvětlila.

Mírné zhoršení takzvaných kognitivních funkcí, tedy například myšlení, vnímání, poznávání či paměti, se projevuje u lidí, u kterých později propukne Alzheimerova choroba. "Z celosvětového výzkumu vyplývá, že vhodná intervence formou tréninku v kombinaci s fyzickou aktivitou může být tím pozitivním faktorem, které nás před demencí ochrání," dodala.

Při závažnějších problémech by měli senioři vyhledat kontaktní místa České Alzheimerovské společnosti či Centra pro poruchy paměti, kde odborníci určí, jestli jde o příznaky demence nebo stárnutí.

Na téma tréninku paměti chce upozornit Národní týden trénování paměti. Přehled všech více než 300 přednášek najdou zájemci na webu České společnosti pro trénink paměti a mozkový jogging s názvem Trénování paměti. Vedou je profesionální trenéři, které přišli akreditovaným vzděláváním. V loňském roce jejich přednášky navštívilo téměř 9000 lidí.