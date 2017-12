Praha - Nemocenská, mateřská a ošetřovné se od 1. ledna zvyšují. Mění se totiž částky pro stanovení základu příjmu, z něhož se tyto příspěvky vypočítávají. Lidem, kteří jsou déle něž měsíc nemocní, se pak nemocenská zvedne výrazněji. Zvyšují se také přídavky na děti a dosáhne na ně víc rodin. Vyšší než dosud může být i rodičovská, čerpat se ale bude kratší dobu. Od února si pak budou moci muži po narození potomka vzít placené týdenní otcovské volno. Lidé, kteří se budou muset postarat o nemocné blízké, budou od června moci mít až tříměsíční placené ošetřovatelské volno.

Babišova menšinová vláda v programovém prohlášení uvedla, že vyplácení dávek přehodnotí. Zaměřit se chce na příspěvky, které se zaváděly v posledních letech. Podle výsledků chce pak navrhnout úpravy. Kabinet nemá ve Sněmovně vyjednanou podporu.

Nemocenská, mateřská, otcovská i dlouhodobé ošetřovné se vyplácejí z nemocenského pojištění. Získají je jen lidé, kteří odvádějí pojistné. Dávky se stanoví z průměrného denního příjmu, z něhož se ale započítává jen část. Od ledna se zvyšují částky, které se do příjmu zahrnují. Zvedají se tak i příspěvky.

Výrazněji se pak nemocenská od Nového roku zvýší těm, kteří jsou nemocní déle než měsíc. Ve druhém měsíci stonání budou místo dosavadních 60 procent základu příjmu dostávat 66 procent, od třetího měsíce pak 72 procent.

V prvních třech dnech nemoci nyní lidé nepobírají nic. Od čtvrtého do 14. dne poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny. Od 15. dne se nemocenská vyplácí z nemocenského pojištění, a to 60 procent základu příjmu. Maximální denní nemocenská tak bude od ledna činit 1050 korun, ve druhém měsíci pak 1155 korun a od třetího měsíce 1260 korun. Člověk s průměrnou mzdou, která dosahuje 29.050 korun, by při tříměsíčním stonání dostal podle kalkulačky ministerstva práce za polovinu prvního měsíce 8256 korun, za druhý měsíc 17.040 korun a za třetí měsíc 18.600 korun.

Na přídavky na děti od ledna dosáhne více rodin. Dosud dávku dostávaly domácnosti s příjmem do 2,4násobku minima, nově to bude 2,7násobek. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, se navíc přídavek zvýší o 300 korun na 800, 910 a 1000 korun podle věku dítěte.

Rodiče budou moci pobírat také vyšší rodičovské příspěvky, pokud o ně úřad práce požádají. Dosud mohli čerpat nejvýš 11.500 korun, a to po dva roky. Od ledna mohou mít až 70 procent základu příjmu, tedy stejnou částku jako mateřská. Celková suma na příspěvek 220.000 korun se tak ale vyčerpá rychleji.

Víc než 220.000 korun budou moci od ledna získat rodiče dvojčat a vícerčat. Suma se zvedá na 330.000 korun. Pokud si už rodiny dosavadních 220.000 korun vybraly a dětem ještě nebyly čtyři roky, je možné požádat o dočerpání. Rodičovský příspěvek nebudou nově dostávat přechodní pěstouni. Lidem, kteří získali třeba část rodičovské v cizině, se pak tato suma odečte od českého příspěvku.

Od února si budou moci muži brát placenou otcovskou dovolenou. Jít na ni mohou na sedm dní do šesti týdnů po narození potomka, pobírat budou z nemocenského pojištění 70 procent základu příjmu. Za zaměstnané otce žádost vyřídí firma, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) požádají svou okresní správu sociálního zabezpečení.

Lidé, kteří se potřebují starat o své nemocné blízké, si pak od června budou moci až na 90 dnů vzít ošetřovatelské volno. Pečovat bude možné o příbuzné, kteří strávili nejméně týden v nemocnici a po propuštění budou potřebovat podle lékaře ještě přinejmenším 30 dní celodenní pomoc. Z nemocenského pojištění pečující dostanou 60 procent základu příjmu.