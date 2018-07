Obžalovaný Robert Šulc u krajského soudu v Liberci, který 25. srpna pokračoval v projednávání vraždy, jež se zřejmě stala před 14 lety. Násilnou smrtí zemřel podle spisu Martin Říha, odsouzený za vytunelování kampeličky. Jeho tělo se nenašlo. V případu jsou tři muži obžalováni z vraždy, hrozí jim 12 až 15 let vězení nebo výjimečný trest, vinu popírají. Čtvrtý obžalovaný se zpovídá z pokusu o krádež.

Obžalovaný Robert Šulc u krajského soudu v Liberci, který 25. srpna pokračoval v projednávání vraždy, jež se zřejmě stala před 14 lety. Násilnou smrtí zemřel podle spisu Martin Říha, odsouzený za vytunelování kampeličky. Jeho tělo se nenašlo. V případu jsou tři muži obžalováni z vraždy, hrozí jim 12 až 15 let vězení nebo výjimečný trest, vinu popírají. Čtvrtý obžalovaný se zpovídá z pokusu o krádež. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Krajský soud v Liberci dnes zprostil viny muže obžalované z 15 let staré vraždy Martina Říhy odsouzeného za vytunelování kampeličky. Jejich vinu se nepodařilo jednoznačně prokázat, řekla předsedkyně senátu Eva Drahotová. Státní zástupce žádal pro tři ze čtyř mužů třináctileté tresty. Říhovo tělo se nikdy nenašlo, podle žalobce byl ale před 15 lety zavražděn. Obžalovaní dnes ve svém závěrečném slově popřeli, že by ho zabili nebo se na jeho smrti podíleli. Čtvrtý muž, obžalovaný z krádeže, se dnešního jednání a vynesení rozsudku nezúčastnil.

"Nebyl shromážděn dostatek důkazů pro to, abychom dospěli k závěru, že byla vina obžalovaných zcela jednoznačně a nepochybně prokázána. Státní zástupce měl komplikovanou situaci, jelikož je všeobecně známo, že tělo zemřelého Martina Říhy, jak to uvádí obžaloba, se nenašlo," řekla v odůvodnění rozhodnutí Drahotová. Přiznává, že je to atypická situace. "Sama jsem se s takovou kauzou ještě nesetkala, že bychom soudili vraždu bez toho, abychom měli tělo toho zavražděného," dodala. Důkazy byly podle ní nepřímé a na základě toho nebylo obžalované odsoudit.

Robert Šulc, Pavel Malý a Vladimír Stratil obžalovaní z vraždy se namístě vzdali práva na odvolání, obhájkyně nepřítomného Josefa Pavelky si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Státní zástupce Martin Tvrdík chce počkat na písemné vyhotovení rozsudku, teprve pak rozhodne o případném odvolání.

Zakladatel První pražské družstevní záložny Říha byl v lednu 2004 pravomocně odsouzen za vytunelování kampeličky k 11 letům vězení. Bývalému generálnímu řediteli kampeličky Petru Bubeníčkovi uložil soud devět let vězení. Podle soudů podvodem připravili 2930 členů záložny o 276 milionů Kč. Říha ale už v dubnu 2003 po propuštění z vazby zmizel a dlouho patřil k nejhledanějším Čechům v databázi Interpolu. Mělo se za to, že z republiky odjel.

Policie ale dospěla k závěru, že se chvíli po svém zmizení stal obětí únosu a vraždy. Šulc, Malý a Stratil podle spisu unesli Říhu z jeho domu ve Zloníně u Prahy 17. dubna 2003 a odvezli do penzionu v Josefově Dole na Jablonecku. Tam ho podle obžaloby mučili, aby prozradil, kde jsou ukryté peníze z vytunelované kampeličky. Podle tvrzení jednoho svědka ho pálili letlampou a vrtali mu kolena vrtačkou. V mučení podle obžaloby pokračovali na neznámém místě. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni o tom, že na následky týrání a aplikace neznámé látky Říha zemřel. Jeho dům podle spisu následně prohledal obžalovaný Josef Pavelka s komplicem, nic ale nenašli.

Obhájci od začátku poukazovali na to, že je obžaloba založena zejména na výpovědích utajených svědků a svědectví z druhé ruky. Všichni obžalovaní z vraždy vinu odmítli. "Trestný čin, který je mi kladen za vinu, jsem nespáchal. Říha byl můj kamarád, po propuštění z vazby říkal, že tady nemůže zůstat ani minutu. Volal on mně, chtěl vyměnit peníze za eura nebo marky," řekl dnes ve své závěrečné řeči Šulc. Také Stratil popřel, že by měl na údajné Říhově smrti podíl. "Celou věc vnímám jako špinavou pomluvu, jsem úplně vyřízený člověk. Nemám proti tomu žádnou obranu," řekl. Také Malý vinu odmítl: "Nevím, proč jsem tady, nemám s tím nic společného."