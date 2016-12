Karlovy Vary - Krajský předseda ČSSD v Karlovarském kraji Petr Navrátil i dva členové krajského výkonného výboru strany Jakub Pánik a Miloslav Čermák od úterý přeruší své členství ve straně a vzdali se stranických funkcí. Všichni tři jsou obviněni v kauze údajně zmanipulovaných projektů ROP Severozápad. Navrátil, který je zároveň starostou Chebu, si funkci na městě hodlá ponechat. Řekl to novinářům po dnešním jednání krajského výkonného výboru ČSSD.

Kromě tří dosud vysoce postavených sociálních demokratů v Karlovarském kraji byli v kauze ROP Severozápad obviněni i bývalí členové ČSSD Petr Horký, bývalý místostarosta Mariánských Lázní a Tomáš Hybner, bývalý náměstek primátora Karlových Varů.

"Na jak dlouho (přerušuji členství), bych nepředjímal, protože vyšetřováním to nemusí skončit. Pak může být soudní rozsudek, osvobozující nebo nepravomocný, ale to jsme ještě daleko. Ale situace je taková, že si přerušuji členství," uvedl Navrátil. Jak již dříve uvedl, jeho obvinění nijak nesouvisí s prací na městě, proto chce i nadále starostou Chebu zůstat, byť ho k řešení situace nepřímo vyzvala chebská organizace ANO. Ta poukázala na svůj stranický kodex, podle něhož by se každý trestně stíhaný člen ANO měl rezignovat na své funkce i členství v hnutí.

Navrátil byl přitom znovu zvolen krajským předsedou ČSSD teprve před dvěma týdny. Členové strany tehdy věděli, že mu teoreticky hrozí trestní stíhání. Téměř přesně před rokem u něj policisté prováděli domovní prohlídku v souvislosti s vyšetřováním možného ovlivňování projektů ROP Severozápad.

Členové krajského výkonného výboru dnes v reakci na situaci zvolili statutární místopředsedkyní ČSSD v Karlovarském kraji Markétu Wernerovou, která se současně z titulu své nové funkce ujala vedení krajské organizace. Wernerová uvedla, že všichni tři obvinění členové ČSSD přerušením svého členství dokázali, že chtějí, aby ČSSD byla akceschopnou a také čistou a sebevědomou stranou. "Krajský výkonný výbor zvolil nové místopředsedy a chceme ukázat, že ČSSD má co říct a že máme schopné lidi," řekla Wernerová.

Dalšími krajskými místopředsedy dnes karlovarský výkonný výbor zvolil Štěpána Cingroše z Nejdku, Michala Červenku z Rotavy, Alenu Červenou ze Sokolova a Hanu Hozmanovou z Chebu.

K tomu, aby se obvinění členové ČSSD vzdali svých veřejných a stranických funkcí, vyzval už předseda strany Bohuslav Sobotka. V Ústeckém kraji zatím zůstává členkou ČSSD Jana Vaňhová, Arno Fišera už své členství v ČSSD definitivně ukončil minulý týden. Obvinění čelí i další bývalý náměstek Vaňhové Pavel Kouda. Ten řady ČSSD opustil už v roce 2012.

Policie v souvislosti s evropskými dotacemi z ROP Severozápad obvinila 24 lidí z poškozování zájmů Evropské unie a dalších trestných činů. Velkou část z nich tvoří hodnotitelé projektů, ale i tehdejší členové regionální rady ROP Severozápad.