Zlín - Ve Zlíně se dnes objevil třetí případ afrického moru prasat, město sbírá informace o doma chovaných prasatech. V souvislosti s morem dnes také Státní veterinární správa varovala před dovozem masných i mléčných výrobků ze zemí mimo Evropskou unii. Právě dovezené potraviny totiž mohly nákazu do Česka zavléct. Nemoc není nebezpečná pro lidi, u prasat má ale vysokou nakažlivost i úmrtnost.

První dva uhynulí divočáci nakažení africkým morem byli nalezeni před několika dny poblíž areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati na okraji Zlína. Dnes nalezli myslivci ve Zlíně-Lužkovicích, zhruba dva kilometry od nemocnice, mrtvé sele prasete divokého. Testy potvrdily nákazu morem i u něj. ČTK to řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Na Zlínsku bylo od loňského dubna do konce letošního března zastřeleno 2790 divočáků. Jsou tam přemnožení, stejně jako ve zbytku Česka.

Kolem místa nálezu prvních dvou uhynulých divočáků bylo vytyčeno desetikilometrové pásmo, v němž se nyní nesmějí lovit a krmit divoká prasata. Myslivci musejí v této oblasti aktivně vyhledávat a hlásit uhynulé divočáky. Chovatelé musejí nahlásit všechna svá prasata a ustájit je tak, aby nemohla přijít do kontaktu s divočáky. Dnešním třetím potvrzeným případem nákazy se na pásmu podle Vorlíčka nic nemění. Od pondělí se oblast rozšíří na celý okres Zlín.

Kromě prasat ve větších chovech nyní sbírá zlínská radnice informace o počtu prasat, která lidé chovají v domácnostech. Zatím bylo nahlášeno 12 kusů, řekl dnes ČTK mluvčí Zlína Zdeněk Dvořák. Radnice povinnost hlásit chované zvíře opakovaně vyhlašuje mimo jiné rozhlasem.

Veterináři již kontrolovali zabezpečení firmy Zemet u Zlína, která spadá do dané oblasti a na dvou místech chová asi 5000 prasat. Zvířatům také odebírali vzorky, výsledky by měly být známy do několika dnů.

Veterinární správa dnes v souvislosti s africkým morem prasat varovala turisty před vozením "svačin" živočišného původu jako maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, ze zemí mimo Evropskou unii do tuzemska. Právě z nich se totiž mohl do Česka dostat i africký mor prasat. Ze zemí mimo EU platí zákaz dovozu živočišných výrobků pro osobní spotřebu, loni jich celníci zadrželi 1,37 tuny.

Africký mor prasat se v Česku objevil poprvé. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata. Není nebezpečná pro lidi, objeví-li se ale v chovu, je třeba ho podobně jako u ptačí chřipky utratit a vyhlásit ochranné pásmo. Choroba se projevuje i několikadenní vysokou horečkou. První příznaky se objevují při poklesu teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem a zvrací. Vakcinace neexistuje.