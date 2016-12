Praha - Obchodní řetězce i některá nákupní centra se na Štědrý den uzavřou v poledne, například Tesco či Kaufland ale ještě o půl hodiny dříve v 11:30. Někteří velcí prodejci s nepotravinářským zbožím dokonce vůbec neotevřou, chtějí dát volno zaměstnancům nebo se jim na pár hodin nevyplatí obchod otevírat. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

Albert, Globus a další velké řetězce zavřou na Štědrý den v poledne a stejně tak část obchodních center, proti minulým letům se otevírací doba zkrátí o několik hodin. Některé nákupní zóny však zavřou až v 15 hodin.

"Dne 24. prosince budou mít všechny obchodní jednotky otevřeno do 12:00, s výjimkou fitness (do 13:00) a kina - promítání končí v 17:00," uvedla Barbora Vobořilová z Metropole Zličín. Pražské obchodní centrum Palladium zůstane otevřené na Štědrý den až do 17 hodin.

Hračkářství Hamleys v centru Prahy zůstane na Štědrý den zavřené. "Hlavním důvodem je skutečnost, že chceme, aby si naši zaměstnanci odpočinuli po hektickém předvánočním období," řekl ČTK ředitel Hamleys Pavel Čmelík. Zavřené zůstanou 24. prosince i obchodní domy s nábytkem IKEA, Kika či Sconto nábytek.

Také outletové centrum Freeport Fashion Outlet v Hatích na Znojemsku na Štědrý den letos poprvé neotevře. "Letos bychom mohli otevřít na 24. prosince všechny obchody v centru jen na dvě hodiny dopoledne. Pro naše zákazníky by to bylo nekomfortní," uvedl ředitel centra Jan Procházka.

Obchody musí podle nové legislativy zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou mít otevřeno do 12:00. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Za porušení zákona hrozí pokuta až milion korun.