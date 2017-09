Washington - Barack Obama v lednu v tradičním dopise svému nástupci v Bílém domě Donaldu Trumpovi kladl na srdce, aby chránil demokratické instituce a tradice, jako jsou právní stát a lidská práva. Miliony lidí prý do prezidenta vkládají své naděje a očekávají větší prosperitu i bezpečnost.

Končící američtí prezidenti ručně psané dopisy svým nástupcům zanechávají v Oválné pracovně Bílého domu. Obama zanechal Trumpovi v den inaugurace smířlivý a současně opatrně napomínající dopis, jehož obsah byl zveřejněn rovněž v souladu s tradicí až s odstupem několika měsíců.

Obama podle televize CNN svůj dopis zahájil blahopřáním k úspěšnému volebnímu klání. "Miliony lidí do vás vložily své naděje a my všichni, bez ohledu na stranu, bychom měli doufat ve větší prosperitu a bezpečnost během vašeho funkčního období," pokračoval Trumpův předchůdce, který v Bílém domě strávil osm let.

Obama upozornil na význam vůdčí síly USA a také na význam demokratických zásad. "Je na nás, abychom svými činy a příkladem udrželi světový pořádek, který se soustavně upevňoval od konce studené války a na němž závisí naše vlastní bohatství a bezpečí," zdůraznil 44. prezident USA.

"Zastáváme tento úřad jen přechodně. To z nás činí ochránce těchto demokratických institucí a tradic - jako jsou právní stát, dělba moci, rovná ochrana a lidská práva - za které naši předci bojovali a prolévali krev," napsal dále Obama. Tyto nástroje podle něj musí prezidenti po svém působení v Bílém domě zanechat přinejmenším v takovém stavu, v jakém je přebírali.

Ještě během loňské předvolební kampaně Obama varoval, že vítězství populistického miliardáře Trumpa by znamenalo nebezpečí pro demokracii. Po volebním šoku z 8. listopadu, kdy republikánský kandidát porazil demokratku Hillary Clintonovou, však Obama zdůrazňoval důležitost klidného a konstruktivního předání moci.

V dopise Obama 45. prezidentovi USA udělil i radu soukromějšího rázu. "A konečně si v návalu událostí a odpovědností udělejte čas pro přátele a rodinu. Pomohou vám překonat nevyhnutelné těžké chvíle," radil Trumpovi jeho předchůdce.