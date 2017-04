Jeden lidský život a čtyři zraněné si vyžádala 16. dubna večer nehoda osobního vozu v Břeclavi. Osobní vůz srazil chodkyni, na místě zemřela, další čtyři lidé se zranili ve voze. ČTK to řekla mluvčí záchranářů Hedvika Kropáčková. Dechová zkouška podle policejního mluvčího ukázala, že řidič pil před jízdou alkohol. Nehoda se stala kolem 21:15 v Sovadinově ulici. Řidič vyjel ze silnice, narazil do sloupu veřejného osvětlení, poté do plotu a do rozvodných skříní s elektřinou a plynem. Při havárii srazil i ženu středního věku. "Žena bohužel utrpěla zranění neslučitelná se životem," uvedla Kropáčková. PR/HZS Jihomoravského kraje