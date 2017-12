Praha - Spoje pražské MHD budou na Štědrý den a Silvestra jezdit podle sobotních jízdních řádů. V oba svátky vánoční a na Nový rok budou platit nedělní řády. ČTK to sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje MHD. Na Štědrý den od 18:00 pak budou výrazně prodlouženy intervaly. V pracovní dny mezi svátky a 2. ledna 2018 se bude MHD řídit prázdninovými řády.

V neděli 24. prosince bude metro od asi 18:00 do ukončení provozu jezdit na všech linkách v intervalu 20 minut. Denní tramvajové linky budou od 16:00 postupně omezovány a od 18:00 začnou jezdit noční spoje, jejichž interval bude 30 minut. Autobusy číslo 119, 180, 191, 208 a 903 budou mít zvláštní jízdní řád. Od asi 18:00 do 07:00 budou v provozu pouze noční autobusové linky v intervalu 30 minut.

Lanovka na Petřín a přívozy přestanou jezdit v 18:00. Vlaky pojedou dle sobotních jízdních řádů až do 18:00, poté bude zachován omezený provoz do asi 22:00 v intervalu 60 minut, a to pouze na linkách S1, S2+S22, S4, S5, S6, S7 a S9. "V noci z 24. na 25. prosince nepojedou z hlavního nádraží vlaky s nočním rozjezdem ve 02:30," uvedl mluvčí.

Ve dnech od 27. do 29. prosince pojedou metro, tramvaje a autobusy podle jízdních řádů pro prázdninový pracovní den. Mimo provoz budou tramvaje číslo 4 a 21 a linka 16 pojede pouze v úseku Lehovec - Kotlářka. Z autobusů nepojede linka 239 a školní autobusy. Vlaky pojedou dle běžných řádů pro pracovní den.

Na Silvestra pojede metro až do 02:00 v intervalu 10 minut. Provoz denních linek tramvají a autobusů skončí ve 22:00 a ve stejnou hodinu dojezdí i lanovka. Na Nový rok začne provoz denních linek v 07:00.