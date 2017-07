Praha - Cestující na železnici čekají o prázdninách výluky na trase z Liberce do Raspenavy, z Ostrožské Nové Vsi do Kunovic či ze Šumperka do Petrova nad Desnou. Dopravu zkomplikují také rekonstrukce nádraží v Plzni, pokračující výluka mezi hlavním brněnským nádražím a Královým Polem a oprava pražského Negrelliho viaduktu. V tiskové zprávě to uvedl správce železnice, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Provoz vlaků na trase z Liberce do Raspenavy bude kvůli údržbovým pracím zastaven od 5. do 29. července. Podobná výluka čeká cestující rovněž mezi Rybništěm a Varnsdorfem, která se uskuteční od 12. do 30. srpna. Zavedení náhradní dopravy si ve dnech 31. července až 14. srpna vyžádá rekonstrukce stanice Lovosice.

V Jihočeském kraji čeká cestující přestup na náhradní autobusovou dopravu od 8. do 17. srpna na trati mezi Českými Velenicemi a Novými Hrady. Ve dnech 10. až 14. srpna se přidá i vyloučení provozu v navazujícím úseku do Jílovic.

Kvůli údržbě nepojedou ve východních Čechách vlaky od 17. července do 28. srpna na trati Dzbel - Česká Třebová v úseku Dzbel - Třebovice v Čechách. Od 25. července do 3. srpna bude přerušen vlaků mezi Borohrádkem a Týništěm nad Orlicí, dále pak nahradí autobusy železniční spojení z Chrudimi do Hrochova Týnce od 7. do 26. srpna.

Na jižní Moravě bude po dobu letních prázdnin zastaven provoz vlaků mezi Tišnovem a Vlkovem u Tišnova. Po celý červenec a srpen pak bude zaveden provoz vždy pouze po jedné traťové koleji mezi Brnem-Královým Polem a Kuřimí. Do 8. září potrvá stejné omezení v navazujícím úseku z Kuřimi do Tišnova.

Od 1. do 14. srpna pak budou železničáři opravovat výhybky na trati ze Šumperka do Libiny a do Petrova nad Desnou. Autobusy vyjedou místo vlaků také na trati Bohuslavice nad Vláří - Bylnice od 10. do 31. srpna.

Na severní Moravě a ve Slezsku pak musí cestující počítat s výlukou na trase z Valšova do Dětřichova nad Bystřicí. Kvůli opravě mostů zde bude provoz zastaven od 3. do 25. července. Další výluku si vyžádá rekonstrukce mostku mezi stanicemi Hnojník a Dobrá u Frýdku-Místku. Vlaky zde nepojedou od 3. do 25. července.

Mezi Štramberkem a Veřovicemi pak bude přerušen provoz od 22. července do 30. srpna. Posledním větším omezením bude výluka první traťové koleje mezi Albrechticemi u Českého Těšína a Chotěbuzí, která potrvá od 4. srpna až do 15. září, uvedla správa železnic.