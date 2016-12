Londýn - To, že po smrti britského hudebníka George Michaela stoupne zájem o jeho desky, se čekalo, avšak současný zájem překonal všechna očekávání. Zpěvák, skladatel a producent Michael zemřel minulou neděli ve věku 53 let. Jeho hudební videa dominují v internetové hudební službě iTunes, kde mezi deseti nejpopulárnějšími hudebními videy je osm Michaelových, informovala agentura AFP.

Dvojalbum Ladies & Gentlemen se 18 let po svém vzniku stalo nejprodávanějším v 37 zemích světa. Michael, proslavený zejména písní Last Christmas, vede také mezi uživateli hudebních služeb Deezer a Spotify.

Po Michaelově smrti stoupl poslech jeho hudby celosvětově o 3158 procent. Nejčastěji lidé hledají píseň Last Christmas, dále pak hity Careless Whisper, Faith, Freedom! nebo Wake Me up Before You Go-Go.

Podle agentury AFP není vyloučeno, že to je jenom začátek, jelikož britská média tvrdí, že Michael pracoval na nových písních a že by mohla posmrtně vyjít až tři alba. Michael v 80. letech působil se skupinou Wham a později sólově.

Zájem o práci zesnulých hvězd není výjimečný. Projevil se i po smrti například Davida Bowieho nebo Prince.