Houston (USA) - Počet mrtvých během rozsáhlých záplav, které způsobila bouře Harvey na jihu Spojených států, stoupl nejméně na třicet. S odkazem na místní zdroje z Texasu to napsal The New York Times. Počet potvrzených obětí záplav stoupl na 20. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na místní úřady, které potvrdily dvě úmrtí severně od Houstonu v souvislosti se záplavami. Očekává se, že počet mrtvých bude ještě vyšší.

Server Chron přinesl jména identifikovaných obětí. Jsou z texaských okresů Harris, kam spadá Houston, dále z Galvestonu a Montgomery.

Podle newyorského listu je mezi mrtvými šedesátiletý houstonský policista Steve Perez, který se utopil v autě, když jel do služby.

Americké sdělovací prostředky se věnují také tragédii ženy z Beaumontu a její malé dcery. Žena vyjela v úterý odpoledne autem, aby se dostala ze zaplaveného území. Auto se ale dostalo do hluboké vody. Ženě se sice podařilo i s dítětem vůz opustit, ale pak je unesl silný proud z kanálu. Policisté ze člunu viděli vodou unášenou ženu a dítě, které se matky pevně drželo. Když je oba dostali do člunu, dítě bylo silně podchlazené, ale žena v bezvědomí, z něhož se už neprobrala.

Šéf policie v okresu Montgomery Bryan Carlisle dnes uvedl, že dvěma dalšími oběťmi jsou muži. Jeden z nich, 33letý Joshua Feuerstein zemřel v pondělí, když nerespektoval barikádu a vjel s autem do zatopené oblasti. Druhý muž se utopil, když se snažil přeplavat zatopenou silnici také v pondělí.

Úřady okresu Harris dnes rovněž uvedly, že obě přehrady v okolí Houstonu dosáhly maximální úrovně. U jedné z nich je hráz podemletá a hrozí protržení, uvedl dnes Jeff Lindner z úřadu pro kontrolu vodních toků v okrese Harris. Dodal, že technici pracují na opravení hráze na řece Cypress Creek severně od Houstonu. Většina lidí v okolí přehrady ale už byla evakuována.

V okolí dvou přehrad v oblasti Houstonu bylo zaplaveno na 4000 domů, uvedl také Lidner. Za poslední čtyři dny napršelo v okolí Houstonu na 130 centimetrů srážek. Hladiny toků v oblasti dnes poprvé za několik dní klesly, voda v přehradách ale zatím stále stoupá. Úřady okresu Harris dnes rovněž uvedly, že v Houstonu bylo zaplaveno na 40.000 domů.

Jeden ze záchranářů oslovených stanicí CNN řekl, že co do počtu obětí to nejhorší teprve přijde. Je podle něj třeba prohledat zatopené oblasti dům od domu. V roce 2005 se našlo mnoho mrtvých právě po odeznění hurikánu Katrina.

Do provizorních ubytoven už bylo v Texasu podle Červeného kříže evakuováno 17.000 lidí.

Živel na pevninu udeřil v noci na sobotu prudkými dešti a větrem přesahujícím rychlost 210 kilometrů za hodinu. Nad pevninou během soboty zeslábl na tropickou bouři, silné deště ale od té doby trvají. Dnes se bouře přesunula nad Louisianu. Podle modelů mohou škody dosáhnout 42 miliard dolarů, čímž by se Harvey dostal mezi pět nejničivějších bouří, jaké dosud Spojené státy zasáhly.

Houstonské úřady vyhlásily zákaz nočního vycházení od půlnoci do pěti hodin ráno. Netýká se ale záchranářů ani lidí, kteří se musejí evakuovat. Úřady požádaly občany, aby se nevydávali na obhlídku svého majetku, protože vodní proud v zaplavených oblastech je stále silný a nebezpečný.

Policie důrazně varovala před rabováním. Velitel houstonské policie Art Acevedo vzkázal potenciálním zlodějům: "Nejezděte do Houstonu, protože vás chytíme. A ujišťuji všechny, kdo se pokusí těžit z příležitosti, že je to ohavné a že uděláme vše pro to, abyste dlouho nespatřili denní světlo." Stanice CNN ohlásila, že 14 zlodějů už bylo zatčeno.

Školy v oblasti Houstonu zůstanou uzavřeny, a to i o svátku práce, který připadá na pondělí.