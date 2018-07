Londýn - Karikaturu amerického prezidenta Donalda Trumpa v podobě balonu znázorňujícího šéfa Bílého domu jako mimino v plenkách chtějí do svých sbírek nebo alespoň zapůjčit britská muzea. Zájem o téměř šestimetrovou nafukovací figurínu ale projevili i aktivisté z celého světa. Píše o tom americký deník The New York Times (NYT). Balon se stal symbolem protestů proti Trumpovi během jeho nedávné návštěvy Spojeného království.

Nafukovačku s názvem Trump Baby by podle NYT rádo vystavilo například Britské muzeum, které v září pořádá výstavu o dějinách opozice a protestů. O balon se zajímá také Muzeum Londýna, které balonu nabízí stálý domov, podobně jako Bishopsgate Institute, který vlastní archiv zaměřený na dějiny demonstrací.

Jiná muzea, jako například londýnské Muzeum designu, sice možnost vystavení balonu podle NYT zvažovala, ale pak uznala, že pro tak velký exponát nemají dost místa.

Karikatura je dílem jedné skupiny Londýňanů. Její zástupce Kevin Smith NYT řekl, že je žádostmi o balon zavalen. "Stal se svým způsobem symbolem, který by mohl definovat část Trumpova prezidentství," uvedl Smith.

Skupina zahájila na internetu kampaň, jejímž prostřednictvím chce vybrat od dárců peníze na turné balonu po světě. O konečném osudu figuríny ale podle Smithe skupina teprve bude přemýšlet. Zváží nabídky muzeí, ale i to, zda její použití umožní prostřednictvím licencí aktivistům z celého světa.