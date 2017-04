Vrchní soud v Praze projednával 31. května odvolání v případu Marka Dalíka, který je viněn z korupce při nákupu obrněných vozidel Pandur pro českou armádu. V únoru mu Městský soud v Praze uložil pět let vězení, měl by také zaplatit peněžitý trest pět milionů korun.

Praha - Nejvyšší soud (NS) zrušil odsuzující verdikt nad lobbistou Markem Dalíkem poté, co vyhověl jeho dovolání i dovolání šéfa žalobců Pavla Zemana. Případ vrátil pražskému vrchnímu soudu, který Dalíka poslal na čtyři roky do vězení za pokus o podvod. Odvolací soud bude muset znovu přezkoumat právní kvalifikaci, na jejímž základě byl odsouzen. Oznámil to dnes předseda trestního kolegia NS František Púry. Podle něj může soud trest zmírnit, ponechat stejný i zpřísnit.

Policisté vyšetřovali Dalíka, bývalého poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů. Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Naopak se neprokázalo, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popíral.

Nejvyšší soud zrušil rozsudek 12. dubna a propustil Dalíka z vězení ve Znojmě, kde si odpykával trest. Ve vězení strávil zhruba sedm měsíců.