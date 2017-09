Praha - Nový web Poúrazová péče má pomoci lidem po vážných úrazech, například při dopravních nehodách. Najdou na něm informace o možnostech rehabilitace, příběhy dalších pacientů, ale také osvětu k bezpečnosti provozu. ČTK o tom v tiskové zprávě informoval garant projektu, paralympionik Jan Povýšil. Za první polovinu letošního roku bylo policii hlášeno přes 49.000 dopravních nehod, těžce zraněno při nich bylo 1024 osob.

"Většinu lidí nikdy ani nenapadlo přemýšlet o tom, jak by jim vážný úraz, třeba po autohavárii, mohl změnit život," řekl k projektu Povýšil, který získal paralympijskou medaili v plavání a je mistrem Evropy a vicemistrem světa. Od 15 let je po úrazu do značné míry závislý na vozíku.

Projekt má podle něj pomoci zejména obětem dopravních nehod s návratem zpět do života. "Špičkoví lékaři využívají nejmodernější medicínské vybavení a drtivá většina péče je hrazena z veřejných prostředků. Pravděpodobnost, že váš život bude zachráněn, je vyšší než v zemích s vyspělejší ekonomikou," dodal Povýšil.

Podle odborníků nemají lidé po nehodě dostatek informací o možnostech rehabilitační péče, včetně těch, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Někteří proto zůstávají po nehodách doma. "V lepším případě jsou odkázáni na vozík, v horším jsou z nich ležící pacienti," uvedla vedoucí fyzioterapeutka z rehabilitační kliniky Malvazinky Klára Moravcová.

Web má sloužit také k výměně zkušeností přímo mezi pacienty. Mohou poslat svůj příběh, jak se vypořádali s následky autonehody, ke zveřejnění.

Počty dopravních nehod se s úmrtím a zraněním:

Rok Počet dopravních nehod Počet úmrtí Počet vážných zranění leden-červen 2017 49.608 228 1024 2016 98.864 545 2580 2015 93.067 660 2540 2014 85.859 629 2762 2013 84.398 540 2454 2012 81.401 632 2627 2011 75.137 695 2666 2010 75.522 695 2462 2009 74.815 779 3044

zdroj: Statistiky nehodovosti Policie ČR