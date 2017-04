Rožnov p. R. (Vsetínsko) - Nový Libušín na místě vyhořelého by se mohl na Pustevnách začít skládat již v květnu. Jakmile počasí dovolí, bude tam ještě dokončena vysprávka základu a bude tam převezena konstrukce, která se již chystá v hale v nedaleké Bystřičce, řekl novinářům Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které Libušín spravuje.

Původní Libušín, který sloužil jako restaurace a patřil k symbolům beskydských Pusteven, byl postaven v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Objekt před třemi lety vyhořel. Jeho obnova by měla být dokončena v roce 2019.

V zimě již bylo vytěženo dřevo určené pro opětovné postavení Libušína, opracovávalo se podle tradičních postupů. "Již nyní se v hale v Bystřičce skládá konstrukce takzvaně na sucho," uvedl Ondruš. Až bude připraven základ nového objektu, konstrukce se v hale rozebere a postupně převeze na Pustevny, kde se bude skládat.

Hrubá stavba by měla být podle Ondruše hotová do konce letošního roku. Poté se bude ještě řešit interiér objektu i gastroprovoz a hledat nájemce budovy. Chata by měla opět začít sloužit na podzim 2019. Obnova by měla celkově vyjít na 100 milionů korun. Přispěli na to také lidé, do sbírky poslali asi deset milionů korun. Spolu s penězi od krajů, firem a dalších příspěvků či věcných darů se vybralo asi 16 milionů korun. Další peníze získá muzeum od pojišťovny a svého zřizovatele, ministerstva kultury.