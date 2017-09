Praha - Spojené státy dodaly starší zbraně ze střední a východní Evropy do Sýrie, i když evropským zemím zaručily, že koncovým uživatelem bude americká armáda. Část zbraní byla nakoupena i v České republice. S odkazem na veřejně dostupné dokumenty to uvedlo České centrum pro investigativní žurnalistiku, které na případu spolupracovalo s Centrem pro výzkum korupce a organizovaného zločinu (OCCRP). Americké ministerstvo obrany by takovým postupem porušilo podmínky prodeje zbraní. Vyjádření českých ministerstev zahraničí a průmyslu a amerického velvyslanectví ČTK zjišťuje.

Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku z veřejně dostupných dokumentů vyplývá, že americké ministerstvo obrany nakoupilo ve středoevropském regionu zastaralé útočné pušky AK-47, granátomety, minomety a další vojenskou techniku z dob Sovětského svazu za 500 milionů dolarů (10,9 miliardy korun). Zbraně následně poslalo do Sýrie na školení a vybavení rebelů, kteří bojují proti takzvanému Islámskému státu a vládě prezidenta Bašára Asada. Obchodním partnerům při tom sdělilo, že uživateli zbraní budou Američané.

Novináři prozkoumali sedm veřejných zakázek, které zadalo americké ministerstvo obrany. Týkaly se nákupu zbraní z Česka, Ukrajiny, Srbska, Bulharska, Rumunska a Gruzie za 71 milionů dolarů (1,6 miliardy korun). "Pro každý vývoz zbraní potřebuje exportér předložit sérii dokumentů, aby dostal exportní licenci," uvedlo české centrum. Licenci schvalují ministerstvo zahraničí a ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedním z potřebných dokumentů je takzvaný certifikát koncového uživatele. Má garantovat, že se zbraně nedostanou do nepovolaných rukou, například k teroristům.

Pentagon podle Českého centra investigativní žurnalistiky v tomto dokumentu uvedl nepravdivé informace, protože tvrdil, že koncovým uživatelem zbraní bude americká armáda, a ne syrští rebelové. Centrum cituje vyjádření českého ministerstva zahraničí, podle kterého je "odpovědnost za dodávky pro konečné uživatele v USA plně v kompetenci daných konečných uživatelů v USA, a to i v případě možných dodávek v rámci programů zahraniční vojenské pomoci". Ministerstvo dodalo, že tyto programy podporuje, protože směřují k posílení mezinárodní bezpečnosti včetně boje proti teroristům. "Je proto otázkou, zda se ministerstvo zahraničí stalo obětí nepravdivých informací Američanů, nebo zda od počátku vědělo, kde zbraně reálně skončí," uvedlo centrum.

České centrum pro investigativní žurnalistiku se loni podílelo na zjištění, že východoevropské země, včetně České republiky, v předchozích čtyřech letech v tichosti schválily prodej zbraní za více než miliardu eur pro blízkovýchodní státy, které jsou známé tím, že je dále posílají do Sýrie.