Praha - Sněmovna ani dnes nedokončila druhé čtení sporné vládní novely daňového řádu, která má umožnit správcům daní přístup k širšímu okruhu údajů potřebných pro výběr daní. Rozpravu doprovázely spory a hlavně kritika pravice za to, že jde nad rámec přebírané evropské směrnice a prolamuje profesní tajemství. Sněmovna dokonce na návrh klubů ANO a SPD prodloužila dobu pro své jednání až do 21 hodin, ačkoli běžně končí již v 19:00. Dnešní jednání však nyní již skončilo.

Klub ODS si nakonec vyžádal přestávku na poradu a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) přerušil jednání do čtvrtečního rána. Není jasné, kdy se Sněmovna ke druhému čtení novely vrátí.

Novela na základě evropské směrnice DAC 5 zavádí povinnost bank, poskytovatelů platebních služeb nebo advokátů a poradců poskytovat daňové správě údaje vyplývající ze zákona o boji proti praní špinavých peněz. Sloužit mají mezinárodní spolupráci při správě daní. Novela čelí kritice za to, že jde nad rámec evropské směrnice a některé údaje chce využívat i pro tuzemskou správu daní, a prolamuje bankovní i jiná profesní tajemství.

"Nad rámec implementace jdeme v tom směru, že chceme, aby určitá část těch povinných osob, což jsou především banky, finanční instituce, aby sdělovala stejné informace i pro potřeby tuzemské správy daní," řekla ČTK již dříve ministryně financí Alena Schillerová. Toto rozšíření povinností se však podle ní netýká advokátní komory nebo komory daňových poradců nebo třeba exekutorské komory. Jejich údaje budou sloužit jen k mezinárodní spolupráci při správě daní.

"Nikdy jsme nezastírali, že ta novela jde nad rámec (směrnice)," řekla dnes ministryně. Poukázala na to, že podle směrnice by měl nárok na údaje třeba německý úřad, ale český už nikoli. V reakci na kritiku se zastala zaměstnanců finanční správy a odmítla obavy z nedokonalé ochrany získaných dat.

Podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury jde o obvyklý pokus českých úředníků přidat k transpozici něco svého. Stanjura prohlásil, že finanční správa zneužívá už své nynější kompetence, a pokud někdo není schopen své nynější kompetence využívat, je podle jeho slov mimořádně nebezpečné mu přidávat další.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) prohlásil, že je připraven vyvolat žalobu k Ústavnímu soudu. Prohlásil také, že účelem návrhu je zneužít evropskou směrnici k tomu, aby finanční správa dostala zmocnění k věcem, které z ní činí orgán mocnější než orgány činné v trestním řízení. Varoval mimo jiné, že dokonce i obecní úřad bude mít přístup k údajům, když bude vybírat například poplatek za psa.

Také poslanec KDU-ČSL Marek Výborný označil za nepřiměřené, že pod záminkou transpozice se prolamuje tajemství střežené třeba bankami, exekutory nebo notáři. "Považujeme to za nebezpečný precedens, který by se nám do budoucna mohl zle vymstít," uvedl.

Poslanci předložili pozměňovací návrhy, které mají část navrhovaných opatření zmírnit. Ústavně právní výbor doporučil mimo jiné z návrhu vypustit tu část, která ukládá bankám nebo záložnám povinnosti poskytovat správcům daně informace k identifikaci zařízení, kterými klienti obsluhují sjednané služby. Jde třeba o IP adresy nebo telefonní čísla. Výbor také doporučil, aby se nové povinnosti nevztahovaly na dobu před účinností zákona a aby na ministerstvu financí vzniklo kontaktní místo, které by o informace žádalo. Komunikovalo by výhradně s profesními komorami. Rozpočtový výbor naproti tomu doporučil novelu schválit bez připomínek.

nlm mha