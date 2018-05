Kašperské Hory (Klatovsko) - Příběh návratu velkých šelem - rysů a vlků - na Šumavu mapuje nová výstava, která dnes začala v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách na Klatovsku. Vypráví o tom, jak se šelmy po 150 letech od vyhubení člověkem do šumavské přírody vracejí, o jejich soužití s lidmi i vědecké metody a způsoby jejich zkoumání. Výstavu Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy s muzeem připravilo Hnutí Duha, spolupracovali na ní ochranáři, zoologové, lesníci, myslivcia fotografové z ČR, Bavorska a Rakouska. Příprava trvala tři až čtyři roky, řekla ČTK spoluautorka Josefa Volfová.

Výstava bude otevřena minimálně do konce října, v budoucnu by mohla putovat po Šumavě. "S velkými šelmami tady člověk žil 3000 let, v polovině 19. století je vyhubil a trvalo 150 let, než se na Šumavě opět usadili," řekl ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený. Na bavorské straně Šumavy bylo prvních pět až sedm rysů uměle vysazeno v roce 1970, občas zašli i na českou stranu. V české části Šumavy byl první pár rysů vypuštěn v roce 1982 na Stožci, do roku 1989 jich bylo na Šumavě vypuštěno 17, 11 samců a šest samic, řekl Pavel Trpák, jež stál u návratu rysů do přírody.

Nyní na Šumavě žije podle Volfové zhruba 60 rysů, přitom kolem přelomu tisíciletí jich byla téměř stovka. Na úbytku má vliv nejen pytláctví, ale stále nebezpečnější je pro rysy doprava. "Každý rok se stane, že auto srazí a usmrtí mláďata nebo dospělá zvířata, loni například zahynula samice po vrhu, což znamenalo nejen její smrt, ale zcela jistě i uhynutí jejích mláďat," řekla Volfová. Jen loni podle Hnutí Duha v ČR prokazatelně pod koly aut zahynulo osm rysů a dva vlci. Vlků je nyní na Šumavě podle Hubeného od loňska jedna stabilní smečka.

Návštěvníci výstavy uvidí na fotografiích, dokumentech, vzpomínkách pamětníků a aktérů půlstoletí dlouhý příběh návratu velkých šelem na Šumavu. Jsou zde také ukázky techniky a technologií pro monitoring zvířat. Mapy znázorňují šíření rysů v Pošumaví a ukazují některé příběhy rysích tuláků, kteří se léta pohybují na české-bavorsko-rakouském pomezí. Expozice také přibližuje Projekt Lynx, díky němuž byli v 80. letech 20. století na Šumavě vypuštěni rysi ze slovenských hor.