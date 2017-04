Záhřeb - Přísnější kontroly na vnějších hranicích schengenského prostoru, které platí ode dneška, způsobují na přechodech mezi Chorvatskem a Slovinskem hodinová zdržení. Jak informují záhřebská a lublaňská média, například na přechodu Macelj, který cestou k moři často využívají i čeští turisté, dnes osobní automobily čekají až 30 minut. Trpělivostí se pak musí obrnit pasažéři autobusů a řidiči kamionů, kteří stráví na hranicích i více než dvě hodiny.

Podobná situace je i na dalších místech a slovinská policie doporučuje využít k cestě menší hraniční přechody, kde je ale čekání jen o málo kratší. Zdržení způsobila nová pravidla, podle kterých musejí všichni cestující na hranicích schengenského prostoru projít pečlivou kontrolou. Nyní mají být systematicky prověřovány a s odpovídajícími databázemi srovnávány veškeré doklady, a to jak při odjezdu, tak u příjezdu do unijního prostoru bez vnitřních hranic.

Dnešní kolony jsou jen první zkouškou nového systému, větší nápor na policisty na hranicích má přijít teprve během víkendu a zejména příští týden. O velikonočních svátcích totiž bývá pravidelně silnější provoz a právě Velikonoce tak naznačí, jak bude situace na chorvatsko-slovinských hranicích vypadat během letních prázdnin.

Turisty hojně navštěvované Chorvatsko přitom dosud není členem Schengenu, cestu do unijního prostoru bez hraničních kontrol balkánské zemi zkomplikovala migrační vlna před dvěmy roky. Záhřeb tehdy organizoval převoz uprchlíků ze srbsko-chorvatské hranice do Slovinska a podle chorvatských médií tento krok výrazně zbrzdil už předtím nevelkou ochotu Bruselu přijmout zemi do schengenského prostoru.