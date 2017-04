Praha - Bezpečnější pohyb po českých městech by lidem se zrakovým postižením mohla umožnit nová navigace Naviterier. Na jejím vývoji pracují devět let vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, sdělila ČTK mluvčí ČVUT Andrea Vondráková. Letos v létě ji zájemci budou moct začít používat a již nyní si ji mohou na webu předobjednat.

Konverzační navigační aplikace pro nevidomé chodce by měla fungovat na chytrých mobilních telefonech a ve zjednodušeném režimu i na starších telefonech s operačním systémem Symbian. Její hlavní výhodou podle Vondrákové je, že plánuje trasu po chodnících a popisuje ji podobně jako by to udělal člověk.

Aplikace je nezávislá na GPS, která není v husté městské zástavbě přesná, uvádějí její tvůrci Zdeněk Míkovec a Jan Balata z ČVUT. Místo toho využívá Naviterier precizní mapové podklady projektu ROUTE4ALL, který vytváří navigační mapy pro handicapované osoby. Ty obsahují informace o významných navigačních bodech, které jsou pro orientaci nevidomých nezbytné, například sklony a šířky chodníků, tvary rohů, výklenky budov, hluk z dopravy a další.

Autoři aplikace se její geografickou databázi snaží rozšířit na co největší oblast České republiky. V současnosti aplikace údajně pokrývá na zkušebním vzorku dat centrum Prahy zhruba 150 kilometrů chodníků na zhruba třech kilometrech čtverečních. Konkrétní formu podpory ze strany pražského magistrátu se ale údajně zatím najít nenašlo, píše se na internetových stránkách projektu. V jednání je prý rozšíření oblasti pokrytí s městy Brno a Uherské Hradiště, a Plzeňským a Ústeckým krajem.

Navigace má být dostupná ve dvou verzích - jako webová aplikace Naviterier Routeplanner a jako mobilní aplikace Naviterier Conversation. Hlavní výhodou mobilní verze bude podle vývojářů možnost vytváření seznamů tras, optimalizace pro potřeby uživatele, nebo možnost kontroly polohy pomocí GPS. Do budoucna by měl být Naviterier napojen také na Navigační centrum Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, s jejichž odborníky vědci svou práci na aplikaci průběžně konzultují.

Webová aplikace bude zřejmě bezplatná. Konverzační navigační aplikace má být pro zájemce, kteří si ji předobjednají do konce dubna, na půl roku zdarma. Poté bude stát asi 25 až 250 korun měsíčně. Cena bude prý záviset na celkovém počtu uživatelů, rozšíření ROUTE4ALL a darů od sponzorů.