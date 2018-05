Praha - Nezaměstnanost v dubnu klesla na 3,2 procenta z březnových 3,5 procenta. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Za pokračujícím poklesem je podle ekonomů trvalá poptávka firem po zaměstnancích, kterou navíc umocnil počátek sezónních prací. Úřad práce ČR zveřejní údaje o nezaměstnanosti za duben ve čtvrtek 10. května.

"Nezaměstnanost klesá vlivem stále silné poptávky firem po zaměstnancích, efekt je v současnosti umocněn začátkem sezónních prací," uvedl analytik České spořitelny Jiří Polanský.

Analytik Raiffeisenbank Milan Frydrych upozornil, že míra nezaměstnanosti tento rok překvapila trh svým prudkým poklesem. "A pro duben očekáváme také významný pokles. Pomalu se totiž začne projevovat efekt sezónních prací," uvedl. "V dubnu nezaměstnanost hlavně díky sezónním efektům poklesla podle našich odhadů na své dosavadní historické minimum," uvedl i ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Poptávka podniků po pracovnících v dubnu vedla podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka k tomu, že počet volných pracovních míst stoupl na zhruba 260.000, zatímco celkový počet uchazečů poklesl na 240.000. "To znamená, že na jedno volné pracovní místo v dubnu připadalo 0,92 uchazeče," uvedl.

Míra nezaměstnanosti bude přitom podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy klesat i nadále až do června, do kdy by měla klesnout poprvé od 90. let pod úroveň dvou procent. "Ruku v ruce se stále napjatější situací na trhu práce dále svižně porostou nominální mzdy," uvedl.