Sydney - Pokud jde o diety, máme tendenci se velmi rychle soustředit na to, co bychom neměli dělat, anebo co děláme špatně - nejíst tohle, tohle omezit, jíst méně, tohle je lepší... nejen že je to matoucí, v drtivé většině je to i negativní a negativistické. Jídlo a jeho konzumace by měly být - stejně jako snaha udržet si dobré zdraví - příjemnou a pozitivní součástí života. Dobrou zprávou je, že některé návyky z oblasti životního stylu, o nichž jste si mysleli, že pro vás jsou špatné, mohou být mnohem lepší, než sami tušíte.

Jeden z nejčastějších výrazů, které slyší dietní poradci od svých klientů, je, že se "prohřešili". Ne, nikoho nezavraždili ani neokradli, jen snědli pár věcí, které by podle svého dietního plánu jíst neměli. Pokud jde o stravu, věci nemusí být perfektní; je lepší, když jsou důsledné. To znamená, že příležitostná laskomina nebo kaloričtější jídlo nejsou problém, poznamenal zpravodajský server news.com.au.

Výzkum, který zkoumal dopady dlouhodobého omezování příjmu kalorií, prokázal, že jíst příležitostně více kalorií je výhodné, protože si tělo nezačne myslet, že hladoví a pokračuje ve spalování kalorií. Takže pokud si tu a tam dopřejete něco, na co máte chuť - kousek dortu nebo pár skleniček vína - žádnou škodu to nenapáchá.

Uhlohydráty by neměly být sprosté slovo. Lidé držící neustálé diety jsou často velmi přísní na příjem uhlohydrátů. Pro ty, kdo chtějí v první řadě zhubnout, je omezení příjmu rafinovaných uhlohydrátů dobrým krokem. V opačném extrému ovšem chronicky nízký příjem uhlohydrátů může vést k únavě, podrážděnosti, zácpě - a nižšímu spalování tuků, protože tělo zpomalí metabolismus kvůli tomu, co se dá nejlépe popsat jako "nedostatek paliva".

Mnoho z nás vede neaktivní život a je jasné, že potřebujeme méně uhlohydrátů, než se kdysi doporučovalo. Ale jíst jich čím dál tím méně není řešením. Takže pokud neustále hlídáte příjem uhlohydrátů - a přitom vám stále nepřestávají být těsné šaty - možná je na čase přihodit párkrát za den nějaký ten plátek chleba, kousek ovoce či brambory.

Pokud jde o alkohol - ne, opravdu to není příležitostná sklenka vína, co je spojeno s nárůstem váhy a se zvýšeným rizikem některých onemocnění. Oba tyto problémy způsobuje spíš pravidelné pití značného množství alkoholu.

A některé typy alkoholu včetně červeného vína bohatého na antioxidanty jsou spojovány s úpravou hladiny cholesterolu. Takže se nemusíte zcela zříkat oblíbené sklenky vína - jen stačí nalít si jen občas a přiměřeně velkou (vlastně spíš malou) sklenku.

Když si zvyknete na pravidelné cvičení, na jeho strukturu a rutinu tak, že se stane každodenní součástí vašeho života, může jít o návykovou činnost odměňující se denní dávkou endorfinu. Zároveň ale podobně silný zvyk může vyvolat pocity viny, pokud si chcete udělat pauzu.

Ale pokud jde o výkon a zotavení svalů, bez odpočinku to nejde. To znamená, že v den, kdy se vám opravdu nechce jít do posilovny či na pravidelný jogging, bude lepší si trochu přispat a jeden den vynechat. Tělo vám dokáže samo říct, kdy potřebuje pauzu. Jen je třeba umět mu naslouchat.