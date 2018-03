Berlín - Několik tisíc lidí ročně zemře v Německu předčasně na nemoci srdce a krevního oběhu způsobené oxidem dusičitým (NO2), nejméně statisíce lidí kvůli němu onemocní. Vyplývá to ze studie, kterou dnes v Berlíně představil Spolkový úřad pro životní prostředí. Kvůli překračování maximálních hodnot NO2 čekají některá německá města zákazy jízdy starších dieselových aut.

Za rok 2014 bylo vlivu oxidu dusičitého možné přičíst kolem 6000 předčasných úmrtí na nemoci srdce a krevního oběhu. Lidé, kteří předčasně zemřeli, přišli podle analýzy dohromady o téměř 50.000 let života. Ještě v roce 2008 bylo předčasných úmrtí kolem 8160, tendence je tak v posledních letech klesající, což souvisí s klesajícími koncentracemi NO2.

"Jde to dolů, ale na řadě míst to zdaleka nestačí, aby se dodržovaly maximální hodnoty," řekla dnes šéfka Spolkového úřadu pro životní prostředí Maria Krautzbergerová. Narážela tak na to, že ve zhruba sedmi desítkách měst stále není dodržován limit 40 mikrogramů na metr krychlový v ročním průměru.

Spolkový správní soud v Lipsku kvůli tomu koncem února rozhodl, že německá města mají možnost zakázat jízdu naftových vozů, aby ochránila své ovzduší. Právě diesely jsou totiž zodpovědné za většinu znečištění NO2 ve městech. Konkrétní rozsudek se týkal Düsseldorfu a Stuttgartu, se zákazy už ale počítá Hamburk a uvažuje o nich i Mnichov nebo Berlín.

Dopady znečištění ovzduší jsou podle studie velmi široké. Oxid dusičitý je zodpovědný i za osm procent všech onemocnění cukrovkou 2. typu (437.000 případů za rok 2014) a 14 procent onemocnění astmatem (439.000 případů). Navíc vědci vycházejí z toho, že NO2 je pravděpodobně škodlivý i v poměrně malých koncentracích.

Výzkumníci, podle nichž jsou jejich odhady velmi konzervativní, zároveň zdůrazňují, že velmi negativní dopady na zdraví má také třeba drobný polétavý prach, jemuž jen za rok 2014 přičítají 41.000 předčasných úmrtí.

