Varšava - Lekci z rasismu a xenofobie dostali podle polských médií němečtí středoškoláci z řad muslimů, kteří původně přijeli z Berlína seznámit se v Polsku s dějinami nacistického vyhlazování Židů za druhé světové války. Případ vyvolal pobouření v liberálních kruzích, které polské konzervativní vládě vyčítají, že v zemi vyvolává ovzduší strachu a nenávisti k uprchlíkům a přistěhovalcům.

"Přijeli do Polska uvidět na vlastní oči, k čemu vede rasismus a xenofobie. Místo teorie se rázem střetli s praxí. Měli se učit o holokaustu, ale místo toho dostali lekci z moderní nenávisti," uvedla polská zpravodajská televize TVN 24. "V Polsku je uráželi, protože jsou muslimové. Vrátili se před pár dny, ale výlet si zapamatují nadlouho," dodala.

"Nemám slov pro to, co se dělo. Bylo to strašné," postěžoval si student Omar Bounouala. "Nadávali nám, přestože nás neznali. A my jsme přijeli, abychom je poznali," vylíčila studentka Şeydanur Kiliçová.

Omar a Şeydanur se učí v berlínské střední škole Theodora Heusseho, kterou navštěvují i potomci přistěhovalců.

Během návštěvy restaurace je napadl polský manželský pár. "Sprostě nám nadávali, házeli po nás odpadky - a další se přidali. Pak nás vyhodili z obchodu, protože jsme mezi sebou mluvili persky," vylíčila Şeydanur.

Třída podle učitelky dříve absolvovala podobné výlety do Španělska, Francie a Izraele, ty se však odehrály bez problémů.

"Kamkoli se hnuli ve Varšavě, Lodži a Lublině, vyhazovali je z obchodů, uráželi a také polévali vodou," konstatovala učitelka Sabeth Schmidthalsová, která žáky doprovázela.

"Kolemjdoucí plivl na mou kamarádku. Žádali jsme policisty o pomoc, ale dělali, že nerozumí. Když jim jedna Polka laskavě přeložila, oč jde, vysmáli se nám," vylíčil Omar.

Od incidentu žáci chodili raději ve skupině a pedagogové uvažovali o předčasném ukončení pobytu.

Policie podle televize nyní tvrdí, že organizátoři výletu si oficiálně nestěžovali. "Je možné, že si úsměvy vyložili jako výsměch," tvrdí zástupce komisaře Andrzej Fijalek.

Deník Gazeta Wyborcza dal útoky na muslimské žáky z Berlína do souvislosti s víkendovým napadením občanských aktivistů v Radomi ultrapravicovými nacionalisty, za nezájmu policie. "Nastala chvíle, kdy už nelze zavírat oči a opakovat, že se nic nestalo," zdůraznil v dnešním komentáři. "Nejsme už zemí solidarity. Jsme zemí národního sobectví. Nikoli zemí otevřenou, ale xenofobní, přestože se považujeme za pohostinné a pěstujeme mýtus o toleranci."