Krasnodar (Rusko) - Německá vláda odmítne žádost tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby během návštěvy Německa příští týden mohl promluvit ke svým krajanům. Podle agentury AP to řekl německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel při návštěvě Ruska. Erdogan se v Hamburku zúčastní summitu skupiny G20. Ankara v reakci na německé prohlášení uvedla, že postoj Berlína je potvrzením toho, že vůči Turecku je uplatňována politika dvojího metru.

Gabriel také uvedl, že veřejná vystoupení Erdogana v Německu mimo nadcházející summit G20 by byla vzhledem k napětí mezi Berlínem a Ankarou "nevhodná". Novináře, kteří jej v Rusku doprovázejí, také informoval, že Turecko ve středu oficiálně požádalo, aby Erdogan mohl promluvit ke krajanům žijícím v Německu.

Gabriel řekl, že Ankara žádost podala navzdory výslovné radě Berlína, aby tak nečinila. Německá vláda si podle šéfa diplomacie nepřeje žádný rozruch mezi tureckými občany a osobami s tureckým i německým občanstvím. "Turecku sdělíme, že jsme přesvědčeni o tom, že takové vystoupení v Německu není možné," uvedl Gabriel podle agentury DPA.

To, že je Gabrielovo stanovisko i oficiálním postojem celé vlády, dnes potvrdil vládní mluvčí Steffen Seibert.

"Je politováníhodné, že někteří politici v Německu se uchylují k nepřijatelným komentářům, aby získali body na domácí politické scéně," řekl mluvčí tureckého ministerstva zahraničí, jehož citovala agentura Reuters.

Turecko-německé vztahy se zhoršují postupně od nezdařeného loňského puče v Turecku. Ankara po něm zahájila masivní čistky, za což ji kritizuje nejen Berlín. Německá vláda nedávno rozhodla o stažení německých vojáků z turecké základny Incirlik, když Turecko opakovaně neumožnilo německým poslancům vojáky navštívit.

Diplomatickou roztržku vyvolalo i rozhodnutí neumožnit tureckým vládním politikům agitovat v německých městech před dubnovým tureckým referendem o kontroverzních změnách ústavy. Německo zase požaduje, aby turecké úřady propustily vězněného dopisovatele listu Die Welt Denize Yücela.

Německé tajné služby se obávají, že během schůzky nejvyšších představitelů předních světových ekonomik v Hamburku 7. a 8. července může Erdoganova přítomnost vyvolat demonstrace. Nelze přitom vyloučit srážky prezidentových stoupenců a odpůrců z řad pravicových a levicových organizací, příslušníků turecké menšiny či reprezentantů kurdských kruhů.

V květnu se podobná demonstrace odehrála před washingtonskou rezidencí tureckého velvyslance v USA, kam přišli proti Erdoganovi protestovat turečtí Kurdové. Členové turecké ochranky, kteří se do rvaček v americké metropoli zapojili, ale do Německa nepřijedou - Berlín jim to zakázal.