Berlín - Německo umožní párům stejného pohlaví uzavírat manželství a adoptovat děti. Příslušné změny občanského zákoníku dnes schválil Spolkový sněm. V historickém hlasování, jak je v Německu vnímáno, získala legalizace manželství homosexuálů poměrně výraznou většinu. Bez problémů by změna, která má jasnou podporu veřejnosti, měla projít i za týden ve Spolkové radě. Kancléřka Angela Merkelová hlasovala proti, párům stejného pohlaví by ale umožnila adoptovat děti.

O návrhu na zavedení manželství pro všechny, jak se mu v Německu říká, se v parlamentu bezvýsledně debatovalo několik let, tento týden se ale věci daly nečekaně rychle do pohybu. Sociální demokraté se totiž rozhodli, že jeden ze svých dlouhodobých cílů prosadí za pomoci opozice i proti vůli koaliční konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové.

CDU/CSU sice s takovým postupem nesouhlasila, svým poslancům ale umožnila, aby hlasovali podle svého svědomí, a nikoli podle stranických not. Novele se díky tomu dostalo podpory také od 75 zákonodárců konzervativní unie, což je více, než se čekalo. Pro byli i všichni přítomní poslanci za sociální demokracii a opoziční Zelené a Levici. Celkem pro návrh hlasovalo 393 ze 623 přítomných poslanců, Merkelová mezi nimi nebyla. Výsledek ocenila řada poslanců potleskem ve stoje, někteří dokonce odpalovali barevné konfety.

V dnešní debatě, na jejímž začátku předseda Spolkového sněmu Norbert Lammert vyzval k vzájemnému respektu, zazněly názory obou stran. Sociální demokraté, Zelení a Levice argumentovali například tím, že manželství homosexuálů řadě lidí něco přinese, a přitom nikomu nic nevezme. Lidé, kteří za sebe chtějí převzít zodpovědnost, mají podle nich mít možnost vstoupit do manželství. Nejčastějším protiargumentem CDU/CSU bylo tvrzení, že manželství je základem rodiny a že homosexuálové už nyní mohou uzavírat registrované partnerství, a nejsou tedy diskriminováni.

Ne všichni poslanci se ale v rozpravě, na niž někteří dorazili s duhovými šálami nebo kravatami, drželi Lammertovy výzvy k respektu. Sociální demokrat Johannes Kahrs tvrdě zaútočil na kancléřku Merkelovou, která podle něj od roku 2005 podporovala diskriminaci homosexuálů. Její vyjádření, v němž v pondělí naznačila částečnou změnu svého postoje, označil za trapné a ubohé.

Německo se dnešním rozhodnutím přidává ke 20 státům, které párům stejného pohlaví umožňují na celostátní úrovni vstupovat do manželství. Od roku 2001 mohli homosexuálové ve spolkové republice uzavírat takzvané registrované partnerství. Tuto možnost mají od roku 2006 také v Česku.

Poslední překážku legalizaci sňatků homosexuálů by mohla představovat stížnost k ústavnímu soudu. Tu zvažují i někteří poslanci CDU/CSU. Podle expertů není vyloučeno, že by ústavní soud jako podmínku pro legalizaci manželství osob stejného pohlaví stanovil změnu ústavy. Názory na to, jestli je třeba ústavu měnit, se mezi odborníky zatím dramaticky liší.

Merkelová je proti manželství homosexuálů, ale pro možnost adopcí

Německá kancléřka Angela Merkelová v dnešním hlasování Spolkového sněmu, které legalizovalo manželství homosexuálů, byla proti. Párům stejného pohlaví by ale umožnila adoptovat děti. Politička, jejíž vyjádření stálo na začátku překotných událostí tohoto týdne, svůj postoj zdůvodnila mimo jiné tím, že homosexuální páry nyní v Německu nečelí diskriminaci. Od ostatních politiků na dnešní hlasování přicházejí především kladné reakce.

"V posledních letech jsme krok po kroku odstranili veškerou diskriminaci párů stejného pohlaví," řekla novinářům Merkelová. Hodně podle svých slov v poslední době přemýšlela o otázce dětí a nakonec dospěla k přesvědčení, že by páry stejného pohlaví měly mít možnost je adoptovat.

Pokud jde o manželství, je kancléřka přesvědčena, že ústava dává manželství zvláštní ochranu jako svazku muže a ženy. "Pro mě je manželství, tak jak je v ústavě, manželstvím muže a ženy, a proto jsem dnes návrh zákona nepodpořila," poznamenala.

Merkelová, jejíž konzervativní unie CDU/CSU dosud sňatky homosexuálů odmítala, v pondělí uvedla, že by se přikláněla k možnosti, aby poslanci její strany o příslušném zákonu hlasovali "podle svého svědomí". Toho se chopili koaliční sociální demokraté, podle nichž bylo nutné poslancům takové hlasování umožnit co nejdříve.

"Manželství pro všechny je schváleno. Díky tomu existuje nyní v Německu pro všechny, kdo se milují, jednota a právo a svoboda," napsal na twitteru šéf sociálních demokratů Martin Schulz. "Právo je pro všechny stejné. Konečně také u manželství pro všechny. Čas na to už dávno dozrál," uvedl jeho stranický kolega a ministr spravedlnosti Heiko Maas.

"Manželství pro všechny. Nic nebere. Dává vše," poznamenal zase předseda opozičních Zelených Cem Özdemir. V podobném duchu se nesou i příspěvky dalších politiků. Někteří z nich se na sociálních sítích nechávají fotit s vlaječkami v duhových barvách, které jsou symbolem homosexuální komunity a jejího boje za rovnoprávnost. Zelení dnes dokonce slavili dortem ozdobeným motýlky v barvách duhy.

Zcela opačné jsou emoce politiků Alternativy pro Německo (AfD), která je proti legalizaci manželství homosexuálů staví. Politování vyjádřila německá katolická církev, podle níž dnešním rozhodnutím pojem manželství ztrácí hodně ze svého obsahu. Naopak evangelíci se už dříve ke sňatkům párů stejného pohlaví vyjádřili kladně.