Berlín - Německá civilní kontrarozvědka počítá s dalšími teroristickými útoky islamistů v Německu. Loni jich zaznamenala pět, dalších sedm pokusů o útoky ztroskotalo nebo se jim podařilo zabránit. Na tiskové konferenci v Berlíně to uvedl šéf Spolkového úřadu na ochranu ústavy (BfV) Hans-Georg Maassen. Počet salafistů, tedy islámských fundamentalistů, v Německu se zvýšil na 10.100.

Evropa podle Maassena zažívá od začátku roku 2015 dosud nepoznanou vlnu islámského terorismu, když ji za tu dobu zasáhlo nejméně 29 útoků. Pět z nich se loni odehrálo v Německu, včetně útoku na vánoční trh v Berlíně, který si v prosinci vyžádal 12 mrtvých a desítky zraněných.

Podle Maassena se přitom nebezpečí dalších útoků rozhodně nesnížilo, což souvisí i s větší ochotou islamistů používat násilí. Ministr vnitra Thomas de Maizière (CDU) v této souvislosti hovořil o citelném posunu od islamismu k džihádismu. "Musíme vycházet z toho, že je v Německu třeba počítat s dalšími útoky ze strany jedinců nebo teroristických komand," poznamenal ke stávajícímu nebezpečí Maassen.

De Maizière připomněl opatření, která Německo kvůli možným útokům přijalo, a uvedl, že ve spolkové republice nikdy ve vazbě nebo před soudem nebylo tolik islamistů jako nyní. Považuje to za pozitivní vývoj. Množí se také informace o možných přípravách útoků z řad veřejnosti. Loni jich německá kontrarozvědka dostala 1100, v roce 2013 jich bylo jen 103.

Německý ministr vnitra dnes vyjádřil přesvědčení, že i když k násilí připravení islamisté představují vážné nebezpečí, nejsou ohrožením pro stabilitu a demokracii spolkové republiky. Je ale důležité, aby to tak i zůstalo, podotkl.

Počet salafistů, z nichž se podle de Maizièra v Německu rekrutuje drtivá většina útočníků, od roku 2015 do roku 2016 vzrostl o 1350. Ve výroční zprávě za loňský rok jejich počet Spolkový úřad na ochranu ústavy vyčíslil na 9700, aktuálně hovoří už o 10.100. Tajné služby nyní registrují zhruba 680 islamistů, kteří by podle nich mohli spáchat útok. Aby jejich sledování bylo jednodušší, má Spolkový kriminální úřad (BKA) vytvořit novou centrálu, která se bude na sledování těchto extremistů specializovat.

Bojovat za takzvaný Islámský stát do Sýrie a Iráku zatím podle Maassena odjelo 930 osob z Německa, 20 procent z nich jsou ženy. Počet výjezdů se ve srovnání s předchozími lety výrazně zpomalil, což souvisí i s tím, že IS ztrácí území. V bojích za IS zemřelo nejméně 145 lidí z Německa, část z nich i při sebevražedných útocích.