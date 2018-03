Mezinárodní veletrh Motosalon na brněnském výstavišti. Německá značka BMW vyrobila limitovanou sérii motorek k 95. výročí od roku 1923, kdy začala motocykly vyrábět. Osm strojů modelu R nine T pure Limited Edition 95 years nachystala pouze pro český trh (na snímku).

Brno - Německá značka BMW vyrobila limitovanou sérii motorek k 95. výročí od roku 1923, kdy začala motocykly vyrábět. Osm strojů modelu R nine T pure Limited Edition 95 years nachystala pouze pro český trh, řekl ČTK na Motosalonu v Brně vedoucí sekce motocyklů BMW v ČR Petr Krajča. Motorka má v Brně svou premiéru.

"Výročí 95 let nám přišlo jako dobrá příležitost to oslavit. Připravili jsme limitovanou edici, je to naše lokální aktivita. Motorku vyrobíme v počtu maximálně osmi kusů," uvedl Krajča. Motorka pro fanoušky stojí 385.250 korun.

Limitované série podle odborníků úplně běžné nejsou. "Ze strany zákazníků zaznamenáváme zájem o motocykly, které se nějak odlišují a nemá je v garáži soused," uvedl Krajča.

"Byl to náš tajný projekt, který se nám podařilo utajit až do Motosalonu," podotkl Krajča, podle kterého se stroj od sériově vyráběných liší speciálním lakováním. Motorka je dvouválec, může jet až rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu.