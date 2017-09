Lomnice nad Popelkou (Semilsko) - Několik set lidí si o víkendu prohlédlo v Lomnici nad Popelkou bývalou továrnu Mastných, jež byla první mechanickou tkalcovnou v Čechách. Dnes je továrna využívaná z jedné pětiny, řekl dnes ČTK majitel objektu, umělecký kovář Pavel Doležal.

Pětipodlažní továrnu koupil v roce 2013 a postupně se ji snaží s dalšími nadšenci obnovovat. "To nebude nikdy uzavřené, to je celoživotní práce," uvedl. Nejprve musel továrnu vyčistit, odvezlo se na 1500 metrů krychlových zeminy a sutin. Opravená je už také asi pětina střechy, zhruba 200 metrů čtverečních. Rekonstruovaly se také podlahy, okna, dveře a vytápění je nově plynem. Vyměněné jsou rozvody vody, dělala se kanalizace. Podle Doležala budově chátrání nehrozí. "Je v dobrém stavu," dodal.

Továrnu založil v polovině 19. století tehdejší starosta Lomnice a průmyslník Vincenc Mastný. Původním využitím to byla tkalcovna a šlichtovna, později tírna lnu, člunkárna a truhlářská výrobna. V dobách největší slávy v ní pracovalo kolem 550 lidí.

Rozlehlý areál je veřejnosti přístupný při Dnech evropského dědictví a na objednání, za rok ho navštíví 1000 až 2000 lidí. Skvostný je podle majitele výhled na město a krajinu z pátého podlaží, jež je asi o 12 metrů výše než radnice. Lákadlem pro návštěvníky je i samotná továrna, její zachovalost, autentičnost. "Najdete tady různá období, desetiletí, různé přestavby," dodal majitel.

Uvnitř je sbírka továrních strojů, expozice přibližující historii objektu, vodárenství a sousedícího nádraží, na jehož výstavbě se rodina Mastných podílela. Motorističtí nadšenci přicházejí kvůli sbírce anglických historických motocyklů značky Raleigh. "Patří mezi největší na světě," uvedl Doležal, který sbírku začal vytvářet téměř před 40 lety. Většina dvacítky vystavených motocyklů je z 20. let minulého století. V továrně se konají i svatby, jako oltář slouží starý soustruh.

V sousedství hlavní haly je stále funkční dílna, která slouží pro údržbu továrny. "Vyrábí se tam, svařuje, soustruží," řekl Doležal. Podle něj se snaží co nejvíce prací zvládnout sami. "Dělali jsme si třeba vrata, okna, zateplení, schodiště," řekl.

V budoucnu by měla být továrna více využívaná. V dohledné době se zřejmě otevře ubytovna pro 25 lidí. Stavebně jsou prostory podle Doležala hotové, nyní se snaží získat veškerá povolení. Ubytování by mělo sloužit jako zázemí pro různé akce, třeba setkání umělců, architektů či příznivců motorismu. Podle Doležala chtějí také získat nájemce pro další prostory, vzniknout by tam mohly ateliéry nebo dílny. Jedno patro už nájemce má, slouží jako skladiště bylinek.