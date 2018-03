Praha - Nejlepší zdravotní sestrou roku 2017 v ošetřovatelské péči se stala vrchní sestra oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny příbramské nemocnice Ludmila Prokopová. Ocenění pro sestru roku v oblasti managementu a vzdělávání získala Hana Rittsteinová, která pracuje na gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Obě sestry působí ve zdravotnictví přes čtyři desítky let. Předávání cen se konalo ve čtvrtek večer v divadle Hybernia v Praze.

Za celoživotní přínos porota ocenila bývalou hlavní sestru strakonické nemocnice Marii Janouškovou. Soutěž, která se snaží ocenit práci zdravotních sester, porodních asistentek, zdravotnických asistentů a dalšího nelékařského zdravotnického personálu, se konala už poosmnácté. Pořádá ji vydavatelství Mladá fronta.

Vítězka první kategorie Prokopová pracuje ve zdravotnictví 43 let a chystá se do důchodu. Působila také na neurologii a ortopedii. Od roku 1987 pracuje na oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, posledních 17 let jako vrchní sestra. "Pro sestry je nejtěžší, když nám tu umírají mladí lidé," hodnotí svou náročnou práci. Dalšími finalistkami vybranými ze stovek nominací byly Kateřina Drlíková z fakultní nemocnice v pražském Motole a Lenka Holubová z Vítkovické nemocnice, která zároveň zvítězila v hlasování na internetu.

V další kategorii, která oceňuje hlavně vzdělávací, manažerskou či vědeckovýzkumnou činnost zdravotníků a zdravotnic, uspěla Hana Rittsteinová. Spočítala, že při svém působení v porodnici u Apolináře byla u téměř 10.000 porodů. Z porodní asistentky se stala vrchní sestrou, v nemocnici působí už 45 let. "K vítězství zla stačí, když dobro nekoná nic. Proto se snažím konat dobro, křičet umí každý," přiblížila svou životní filozofii.

Rittsteinová je spoluautorkou Dne nedonošených dětí, kdy se od roku 2002 setkávají děti narozené s extrémně nízkou porodní hmotností a jejich rodiny. Věnuje se také vzdělávání. Dalšími finalistkami byly Pavla Opálková z fakultní nemocnice v Brně a Marta Rysková, která pracuje jako sestra v domácí péči v Benátkách nad Jizerou.

Za celoživotní přínos v ošetřovatelství obdržela cenu emeritní hlavní sestra Marie Janoušková, která 29 let působila ve strakonické nemocnici. Věnovala se i vzdělávání a pořádání seminářů. "Kterákoliv z nás se mohla na ni obrátit s radou, dotazem, nápadem či osobními záležitostmi. Nikdy jsme neslyšely: zavolej jindy, nemám čas," uvedly v nominačním dopise její mladší kolegyně.

Vyhlášena byla i Zdravotnická škola roku. Ocenění získala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Ústí nad Labem. "Přála bych si co nejméně změn, hlavně v legislativě o zdravotnickém školství. Reagovat na ně je pro nás obtížné," řekla ředitelka Miroslava Zoubková.

V porotě soutěže zasedli ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO), zástupci zdravotních pojišťoven, lékáren, profesních unií i zdravotnických zařízení. Předsedkyní poroty je viceprezidentka České asociace sester Anna Skalická.

Podle posledních státních statistik za rok 2016 bylo v Česku asi 83.000 pracovních úvazků zdravotních sester a porodních asistentek. Za posledních pět let jich ubylo zhruba o 700. Na nedostatek sester si stěžují především nemocnice a další lůžková zařízení, kde jich chybělo asi 3300. Zvýšení počtu sester si minulé vedení ministerstva zdravotnictví slibovalo od zjednodušení vzdělávání sester a zvýšení tarifních platů.