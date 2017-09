Bratislava - Nejlepší slovenská fotografie roku není žádná katastrofa, protesty, války ani politické souboje. Vznikla v Praze a pořídil ji učitel a fotograf na volné noze ze Stropkova na východě země. Soutěž Slovak Press Photo vyhrál černobílý snímek mýdlových bublin na Staroměstském náměstí.

"V době, kdy kolem sebe vidíme tolik násilí ve veřejném prostoru, se nám zdálo, že právě tato fotka je symbolem pozitivní alternativy. Ukazuje, jak svobodně se dá chovat ve veřejném prostoru a užívat si ho. Jsme hrdí, že jsme mohli ocenit právě tento záběr," řekla serveru DennikN.sk americká fotografka Nina Bermanová, která předsedala porotě.

"Vždy je těžké vybrat jednu fotografii, která by měla v sobě nějaké silné poselství, zvláště když musíte vybírat z více než dvou tisícovek přihlášených fotek. Ale tato se prosadila do popředí velmi rychle," uvedla.

Autorem vítězného snímku je Andrej Belovežčík, který fotí hlavně pro radost, a to hlavně v okolí svého bydliště, cesta do Prahy byla výjimkou. Vůbec nečekal, že by mohl uspět v profesionální soutěži. "Když mi zavolali, napadlo mě, zda to není nějaký žert," svěřil se při vyhlášení výsledků, kvůli kterému zmeškal první školní den. Belovežčík totiž vyučuje informatiku na gymnáziu ve Stropkově, východoslovenském okresním městě s necelými 11.000 obyvateli.