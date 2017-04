Moskva - Ruská společnost je rozdělena v názorech na bolševickou revoluci, od níž letos na podzim uplyne sto let. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění nezávislé společnosti Levada, o němž dnes informoval ruský tisk. Pozitivní úlohu sehráli revolucionáři podle názoru 48 procent Rusů, 31 procent je přesvědčeno o opaku. Třetina dotázaných se domnívá, že revolučnímu povstání bylo možné se vyhnout.

Ruští bolševici v listopadu 1917 násilím převzali moc a po krvavé občanské válce ovládali největší stát světa až do počátku 90. let minulého století. Sovětský svaz, jak pět let po revoluci pojmenovali svůj stát, dodnes mnoho Rusů považuje za sociálně spravedlivou zemi a především za kdysi respektovanou jadernou mocnost.

Většina Rusů je přesvědčena, že bolševický převrat zahájil novou éru v dějinách národů Ruska a otevřel dveře k sociálnímu a hospodářskému rozvoji. Pětina považuje revoluci za omyl a šest procent za katastrofu. Podle 20 procent dotázaných bylo povstání bolševiků důsledkem spiknutí nepřátel ruského národa, podle 19 procent projevem extremismu politických dobrodruhů.

Devětašedesát procent Rusů připouští, že revoluce vážně poškodila pravoslavnou církev. Podle poloviny dotázaných uškodila ruskému venkovu a podle stejného počtu Rusů ruské kultuře.

Z osobností revoluční doby vyvolává v Rusku největší sympatie bolševický vůdce Vladimir Lenin (26 procent). Čtyřiadvacet procent Rusů obdivuje jeho diktátorského nástupce Josifa Stalina a 16 procent šéfa bolševické tajné policie Felixe Dzeržinského.