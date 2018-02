Zlín - Názory lidí na Jana Antonína Baťu se podle jeho vnučky Dolores Bati Arambasicové žijící v Brazílii v posledních letech změnily. Řada lidí před lety vůbec nevěděla, že existoval, řekla dnes ČTK Arambasicová ve Zlíně, kde se konají akce ke 120. výročí narození J. A. Bati.

Jan Antonín (1898 až 1965) byl nevlastním bratrem zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati, vedení firmy převzal po jeho tragické smrti v roce 1932. Za jeho vedení firma vzkvétala, v 30. letech rozšířil výrobu o nové obory, do Zlína pozval přední architekty, založil filmové ateliéry či školu umění. Nové továrny vznikaly po celém světě. Na začátku okupace pobýval Jan Antonín v USA, poté se přesunul od Brazílie, kde vybudoval nové závody a obchody. Přestože se prokázalo, že Jan Antonín Baťa za války podporoval rodiny odbojářů a údajně i londýnskou exilovou vládu, v květnu 1947 byl výrokem soudu, který se opíral o Benešovy dekrety, označen za kolaboranta a zrádce národa, odsouzen k vězení a propadnutí majetku. Očištění se Baťa dočkal až v roce 2007, po zbytek života žil v Brazílii.

Arambasicová dnes přiznala, že když začala do Česka a Zlína jezdit, cítila i antipatii. Lidé přitom podle ní o Janu Antonínovi vůbec nevěděli, pletli si také Tomáše Baťu zakladatele s jeho synem Tomášem Baťou mladším. "Už to vypadá jinak, lidi pochopili tu nespravedlnost, co se stala," uvedla Arambasicová, která se snaží představovat knihy Jana Antonína a jeho myšlenky. "Cítím se zde jako doma, jak i prarodiče o tom mluvili a velice se jim stýskalo po jejich zemi. Můj životní úkol je splnit právo, které český národ má, vědět pravdu ohledně Jana Bati, kdo byl. Chceme, abyste ho znali," uvedla Arambasicová. Na současnou výstavu ve zlínském muzeu zapůjčila fotografie ze čtyř měst, která Baťa v Brazílii vytvořil.

J. A. Baťu nyní připomíná ve Zlíně, Otrokovicích a jeho rodném Uherském Hradišti série akcí, které připravil Nadační fond Jana Antonína Bati. Vyvrcholí 7. a 8. března konferencí. Mluvit se na ní bude i o baťovské architektuře či zásadách baťovského systému řízení. Na programu jsou i besedy, výstavy či komentované prohlídky.

"Chtěli jsme zasáhnout co nejširší veřejnost, abychom seznámili mladou generaci s tím, jaký Zlín byl, co ze Zlína šlo do světa a aby mohli získat inspiraci," uvedl sekretář konference Zdeněk Mikel. Program akcí je na webových stránkách www.jabata120.cz.