Praha - Podnikatelé by měli mít od roku 2018 ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů. Na tiskové konferenci to dnes uvedla Hospodářská komora, která napříč politickým spektrem získala podporu pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet. Návrh jde nyní na jednání Sněmovny. Systém může podle komory podnikatelům ušetřit desítky miliard korun ročně.

"Je to snad poprvé, kdy politici nehledí na svou politickou barvu a chtějí se podílet na vyřešení největšího problému podnikání. Každá velká firma i nejmenší živnostník si díky tomuto projektu bude moci snadno a rychle ověřit všechny povinnosti, které se týkají právě jeho odvětví a profese," řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

K poslaneckému návrhu zavádějícímu Právní elektronický systém (PES) pro podnikatele i stát se přihlásili jak předsedové politických stran Andrej Babiš (ANO), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Petr Gazdík (STAN), tak i předsedové poslaneckých klubů Zbyněk Stanjura (ODS), Roman Sklenák (ČSSD), Pavel Kováčik (KSČM) a místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Martin Plíšek.

Dlouhý připustil, že není zcela jisté, zda návrh Zákona o Hospodářské a Agrární komoře ČR, který PES obsahuje, stihne projednat tato Sněmovna ještě před volbami. Věří však, že v ani opačném případě návrh nespadne pod stůl.

PES umožní podnikatelům, aby si spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek. Zároveň jim podle odhadů komory ušetří nejméně 43 miliard Kč ročně, které dnes musí vydat na zpracování právních analýz a právní poradenství při zastupování před správními orgány a soudy ve sporech o výklad právních předpisů. PES bude navíc daňově uznatelným nákladem.

Státu PES umožní podle komory identifikovat a odstraňovat nadbytečné, nejednoznačné či nesmyslné paragrafy a povinnosti. Pomůže také kontrolním a dozorovým orgánům orientovat se v právních předpisech.

"Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe totiž způsobují nejen podnikatelům takové potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit. Praxe ukazuje, že zákony nezvládají jednoznačně vykládat už ani sami zákonodárci, soudy a státní dozorové orgány," upozornil tvůrce projektu Zdeněk Zajíček, který je mimo jiné také tvůrcem CzechPointů nebo datových schránek. Účast v projektu nebude podle něj pro podnikatele povinná.

V první vlně do konce roku 2018 se do systému dostanou přílohy 13 zákonů. PES ale změní i to, jakým způsobem budou nové zákony přijímány. Přehled povinností, které nový zákon ukládá, bude muset být výslovně uveden v jeho příloze. Do konce roku 2023 by měl PES obsahovat všechny povinnosti vyplývající z národní legislativy.