Washington - Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) plánuje vyslat v roce 2020 na Mars kromě robotického vozítka poprvé také vrtulník. Helikoptéra byla speciálně vyvinuta tak, aby byla schopna letu v atmosféře rudé planety, která je stokrát řidší než atmosféra Země. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC News.

Žádný létající stroj těžší než vzduch ještě nebyl na jiné planetě zatím testován. Tým NASA čtyři roky pracoval na tom, aby zmenšil funkční helikoptéru "na velikost softbalového míčku" a snížil její váhu na 1,8 kilogramu.

Dvojice protiběžných rotorů autonomní helikoptéry se bude pohybovat rychlostí téměř 3000 otáček za minutu, což je podle NASA asi desetkrát rychleji než u standardních vrtulníků využívaných na Zemi.

"Aby dokázal létat v takto řídké atmosféře, museli jsme stroj vyrobit co možná nejlehčí, a přitom co možná nejvýkonnější," uvedl Národní úřad pro letectví a vesmír.

Vrtulník je rovněž opatřen solárními články k nabíjení lithium-iontových baterií a zahřívacím mechanismem, který udrží stroj v ideální teplotě během mrazivých marsovských nocí.

"NASA se může pochlubit řadou historických primátů. Představa, že nebe nad jinou planetou brázdí vrtulník, je nesmírně vzrušující," prohlásil představitel NASA Jim Bridenstine. "Marsovský vrtulník skrývá mnoho příslibů pro budoucí vědu a průzkum Marsu," dodal.

Mise NASA by měla odstartovat na Mars v červenci 2020. Vrtulník bude řízen ze Země. Během 30denního testovacího období by měl uskutečnit až pět delších letů do vzdálenosti až několik set metrů. Ve vzduchu by se měl během jednoho letu udržet až 90 vteřin.