Napadená kadeřnice (vlevo) u hradeckého krajského soudu 7. září zopakovala, že jako útočníka poznala z pokusu vraždy obžalovaného Lukáše Nečesaného (vpravo). Hradecký soud se případem, který se stal v Hořicích v únoru 2013, zabývá znovu od 6. září, původní pravomocný rozsudek, který Nečesaného poslal na 13 let do vězení, zrušil Nejvyšší soud. Kauzu má na starosti nový soudce.

Napadená kadeřnice (vlevo) u hradeckého krajského soudu 7. září zopakovala, že jako útočníka poznala z pokusu vraždy obžalovaného Lukáše Nečesaného (vpravo). Hradecký soud se případem, který se stal v Hořicích v únoru 2013, zabývá znovu od 6. září, původní pravomocný rozsudek, který Nečesaného poslal na 13 let do vězení, zrušil Nejvyšší soud. Kauzu má na starosti nový soudce. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Napadená kadeřnice dnes u hradeckého krajského soudu opakovaně označila jako útočníka Lukáše Nečesaného, který je v případu obžalován z pokusu vraždy. Hradecký soud se případem, který se stal v Hořicích v únoru 2013, zabývá znovu od středy. Původní pravomocný rozsudek, který Nečesaného poslal na 13 let do vězení, zrušil Nejvyšší soud (NS). Kauzu má na starosti nový soudce.

Žena dnes u soudu vypověděla, že před koncem pracovní doby slyšela, jak bouchly dveře, a poté v čekárně viděla mladíka ve věku kolem 20 let. "Usmíval se mi do očí a ruce měl za zády. Najednou vytáhl poleno a začal mě bít do hlavy a pak už vůbec nic nevím," řekla poškozená.

Na dotaz soudu uvedla, že obžalovaného poznala po delší době podle úsměvu. "Jsem si tím jistá," řekla. Napadená původně u soudu tvrdila, že si tím, kdo byl útočníkem, není stoprocentně jistá. Při hlavním líčení 2. září 2015 ale vypověděla, že Nečesaného poznala jako útočníka. "Viděla jsem ho v televizi, jak ho propouštěli z vězení, a byl to ten samý úsměv," řekla dnes poškozená. Přiznala, že má od útoku problémy s pamětí.

Ještě před výslechem napadené ženy státní zástupkyně Lenka Faltusová přečetla dopis, který letos v květnu adresovala babička obžalovaného napadené. V něm požadovala po poškozené omluvu a odvolání výpovědi. "Náš vnuk byl odsouzen na základě vaší výpovědi, která musí být nepravdivá," uvedla babička v dopise. V jeho závěru uvedla, že pokud se poškozená neomluví, bude ji rodina žalovat v občansko-právním sporu.

Podle státní zástupkyně by dopis mohl ovlivnit výpověď poškozené. "Je to neuvěřitelné, já jsem nikoho nenapadla a nevím, za co se mám omlouvat. Nevěděla jsem co mám dělat, tak jsem zavolala na policii a ti mi řekli, ať to pošlu na státní zastupitelství," řekla k dopisu při výslechu kadeřnice.

Soudce Miroslav Mjartan ve středu četl protokoly z hlavního líčení a krátce vyslechl Nečesaného, který zopakoval, že trvá na své nevině. "Skutek, který je mi kladen za vinu, jsem nespáchal. Skutek je odporným činem a modlím se, aby pravý pachatel byl konečně potrestán," řekl obžalovaný.

Původní senát hradeckého soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek napodruhé znovu uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud pak verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud v květnu 2015 rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesaného loni v dubnu znovu uznal vinným a uložil mu 13 let vězení, odvolací soud pak rozsudek potvrdil. Následovalo úspěšné dovolání, loni v prosinci Nejvyšší soud trest Nečesanému opět přerušil a následně bylo oznámeno, že předchozí rozsudek zrušil. Podle NS hradecký soud selektivně hodnotil důkazy, přehlížel vážné pochybnosti a nerespektoval dřívější pokyny.