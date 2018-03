Kunovice (Uherskohradišťsko) - Parta nadšenců dnes v areálu Leteckého muzea v Kunovicích na Uherskohradišťsku pomocí speciálního tahače přestěhovala na nově získaný pozemek bývalý vládní letoun Tu-154, na jehož palubě slavili čeští hokejisté zlato z olympiády v Naganu v roce 1998. Na pozemku, který muzeu zapůjčilo město, bylo pro letoun vybudováno speciální betonové stání, řekl dnes ČTK vedoucí muzea Martin Hrabec.

Podvozkové nohy čtyřicetitunového letounu dnes po zhruba 450 metrů dlouhém přesunu spočinuly na betonových panelech odlitých přímo na novém pozemku. "Letoun jsme přesunuli bez křídel, která budou přimontována až později," ozřejmil Hrabec. Křídla mají rozpětí skoro 50 metrů a znemožnila by transport letadla.

Stěhování letounu na čestné místo v areálu kunovického muzea zajistila stejná firma, která se na podzim 2016 postarala o přesun stroje z Prahy do Kunovic.

Letoun známý jako naganský expres se kunovickým nadšencům podařilo po předloňském přesunu z pražského letiště ve Kbelích už z velké části složit dohromady. První zájemci by si podle Hrabce mohli interiér vystaveného letadla prohlédnout na jaře, i když tou dobou ještě možná nebude kompletní.

Slavné "túčko" létalo se svým dvojníkem ve vládní letce do roku 2008, pak je nahradily airbusy. Kunovické muzeum vlastní 29 letadel, vystavuje jich 21. V budoucnu by chtělo postavit tři montované hangáry, které by představovaly zázemí pro většinu strojů. Loni muzeum, které funguje jako pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice, navštívilo přes 25.000 lidí.