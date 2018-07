Hamr na Jezeře (Českolipsko) - Více než 20 let už pracuje Rudolf Krejčí na záchraně barokní papírny v Hamru na Jezeře na Českolipsku. Unikátní stavbu koupil v roce 1996 za 80.000 korun, od té doby dal do její záchrany přes tři miliony korun. Asi milion ze svého a další dva se podařilo získat na dotacích od Ministerstva kultury ČR i Libereckého kraje, řekl dnes ČTK majitel památky.

"Byla to náhoda, mám chalupu v Novinách pod Ralskem. Jeli jsme se synem na výlet na kolech a objevil jsem tady zříceninu, která byla stažená ocelovým lanem, aby se nerozpadla. Měla děravou střechu, nároží byla vyhnilá, ale viděl jsem tam dole obrovská drticí kola a řekl jsem si, že tohle nesmí spadnout," popsal svou cestu k památce Krejčí. V té době už byl dům bez čísla popisného a určený k demolici. Dnes má opravenou střechu, nová okna, obnovené je dřevěné obložení štítů. Fasáda se vrátila do původní podoby v kombinaci bílé a holubí šedi.

Za obnovu pláště historické budovy dostal Krejčí ocenění Památka roku 2017 Libereckého kraje. Spousta práce na něj ale ještě čeká v interiérech pětipodlažní budovy, kterou si lidé často pletou s mlýnem. Papírna pochází z roku 1655, má kamenné přízemí s mohutnými klenbami, kde byla technologie poháněná nejprve vodním kolem. Na počátku 20. století ho nahradila vodní turbina. Kamenné přízemí nese hrázděné patro, nad kterým je třípatrová mansardová střecha, která sloužila k sušení papíru. "Doufám, že se mi to podaří dokončit do čtyř let a otevřít pro lidi," poznamenal Krejčí.

Památka je ojedinělou ukázkou barokní papírny, patří mezi nejvýznamnější technické památky v Čechách. Krejčí jí postupně vrací původní krásu. V patře chce vybudovat bydlení, v podkroví prostory pro penzion. V klenutém přízemí plánuje muzeum a představit tam chce pozůstatky technologie, které se tu dochovaly. Rád by znovu instaloval i vodní kolo a zprovoznil náhon, který je zčásti zasypaný. Obnovu památky dnes ocenil starosta Milan Dvořák: "Snažíme se pomáhat, ne finančně, ale administrativně, povolení, přípojky sítí jsme pro něj zařizovali. Máme radost, že papírnu zachránil, je to úžasná stavba."