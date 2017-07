Velehrad (Uherskohradišťsko) - Moravské poutní místo Velehrad na Uherskohradišťsku hostí ode dneška Dny lidí dobré vůle, které jsou jednou z největších církevních událostí v zemi. Každý rok se jich účastní desetitisíce poutníků. Akce, která připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, potrvá do středy, kdy vyvrcholí národní poutí a bohoslužbou. Poutníci pokračují v ručním přepisování bible. V letošním roce plánují organizátoři dokončit Nový zákon. U Starého zákona chybí překlady.

Letošní 18. ročník slibuje řadu osvědčených i nových charitativních, kulturních, společenských a sportovních akcí, ale také obvyklá omezení v dopravě. Program zahájí v 08:00 hodin výstava pravoslavných ikon bulharské malířky a restaurátorky Stefky Nikolové v kapli Cyrilka. V 09:00 začne v Hotelu Skanzen speciální seminář věnovaný proměnám rodiny jako instituce, na který by měl dorazit i filozof Jan Sokol.

Odpoledne začne tradiční mezinárodní setkání vozíčkářů.

Ve Stojanově gymnáziu je přichystána prezentace papežských misijních děl, výstava o Haiti nebo vernisáž vítězných děl fotografické soutěže Velehrad 2016. Na fotbalovém hřišti bude zahájena soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky.

Dnešní program vyvrcholí Večerem lidí dobré vůle. Na charitativním koncertu na podiu před bazilikou vystoupí od 19:30 hodin například Jiří Pavlica s Hradišťanem, Marie Rottrová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, kapela Slza či Jaroslav Wykrent. V průběhu vystoupení mohou lidé prostřednictvím dárcovských SMS finančně přispívat na dva charitativní projekty - Salesiánský klub mládeže v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku a Nadační fond Adiuvare.

Poutníci na Velehradě pokračují v ručním přepisování bible

Při letošních Dnech lidí dobré vůle mohou zájemci Velehradský rukopis pomoci rozšířit v Muzeu Bible ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje dnes do 22:00 a ve středu od 8:00 do 15:00. ČTK to řekla Petra Číhalová z Římskokatolické farnosti Velehrad.

"V letošním roce máme v plánu dokončit Nový zákon. Jsou to listy Židům, list Jakubův, Petra, Jana, Judy a Janovo zjevení. V příštím roce máme v plánu začít dokončovat Starý zákon, u kterého se čeká na některé překlady," uvedla Číhalová.

Loni 376 dospělých a 72 dětí společně přepsalo listy Galaťanům, Efezanům, Filipanům, Kolosanům, Soluňanům, Timotejovi, Titovi, Filemonovi a část listu Židům. Od roku 2005 se do přepisování zapojilo 6227 lidí.

Opisuje se překlad Václava Bognera. V prvních osmi letech, kdy projekt zaštiťovalo České katolické biblické dílo, lidé opsali pět knih Mojžíšových, Žalmy, prorocké knihy Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, spisy takzvaných 12 malých proroků a mudroslovné knihy. V roce 2013 se poprvé přepisovaly texty Nového zákona, a to evangelia sv. Matouše, Marka, Lukáše a Jana.

V prvních ročnících lidé bibli přepisovali na Velehradě venku ve stanu před bazilikou. Od roku 2011 se přepisuje ve velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje, který vznikl rekonstrukcí bývalé sýpky a konírny. Věřící často vodí ke stolkům i své děti, kterým se snaží tímto víru předávat a které si mohou témata z textů i namalovat.

Kromě přepisování bible si mohou lidé v muzeu prohlédnout i kopii Codexu gigas, největší rukopisné knihy světa, která byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi. "Zapůjčenou ji budeme mít po celou letní sezonu," doplnila Číhalová.