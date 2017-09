Alexander Zverev vypadl již ve druhém kole

New York - Tenistka Petra Kvitová postoupila už do třetího kola grandslamového US Open. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu zdolala ve druhém kole v New Yorku Francouzku Alizé Cornetovou suverénně 6:1 a 6:2. Ještě v prvním kole uspěla světová deblová jednička Lucie Šafářová, která porazila šestadvacátou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska 6:7, 6:1 a 6:4. Již ve druhém kole nečakaně skončil Němec Alexander Zverev.

Kristýna Plíšková vypadla v druhém kole s turnajovou jednatřicítkou Magdalénou Rybárikovou po prohře dvakrát 6:7. Slovenka tak letos na grandslamech porazila obě sestry. Karolínu Plíškovou zdolala nečekaně ve 2. kole Wimbledonu. "Bohužel se mi nepodařilo ségru pomstít," pokrčila rameny Kristýna Plíšková.

Kvitové stačila na výhru nad Cornetovou hodina. Nastřílela dvaadvacet vítězných míčů a svým agresivním stylem výměnám vládla. "Byl to zatím můj nejlepší zápas na betonu. Dostala jsem ji pod tlak. Ona toho hodně vrátí, ale snažila jsem se jí na kurtu brát čas. Můžu být na sebe pyšná," řekla Kvitová.

Zkomplikovala si jen koncovku. "Dobře jsem podávala, tedy až na můj poslední servis. Při něm jsem dala tři dvojchyby," odhalila problém závěru. Za stavu 5:1 udělala jednu ze zmíněných dvojchyb při prvním mečbolu a pak si podání poprvé v utkání prohrála. Vzápětí ale čistou hrou při servisu soupeřky duel dohrála.

Ve třetím kole narazí na další Francouzku Caroline Garciaovou, s kterou má bilanci 2:2 a naposledy s ní prohrála loni ve finále Fed Cupu. "Jsem ráda, že tady vůbec můžu hrát. A že budu mít další příležitost," doplnila sedmadvacetiletá Kvitová.

Rovněž levou rukou hrající Šafářová mohla získat i první sadu, ale za stavu 6:5 neudržela servis a zkrácenou hru ztratila poměrem 5:7. Ve druhém setu Šafářová dominovala a i ve třetím rychle vedla 5:2, ale ještě jednou ztratila servis. V desáté hře odvrátila další brejkbol a svým čtvrtým esem v utkání zápas ukončila.

"Byl to těžký zápas, ona je výborná hráčka. V prvním setu jsem udělala trošku zbytečných chyb, druhý set byl super a ve třetím taky až do stavu 5:2. Pak jsem sice ztratila trošku koncentraci, ale naštěstí jsem to dotáhla," řekla Šafářová.

Do druhého kola US Open postoupila Šafářová stejně jako loni a v dalším utkání se střetne s Japonkou Nao Hibinovou. "Moc ji neznám, ale většinou hrají japonské hráčky podobně. Bude se výborně bránit, vrátí spoustu míčů, takže se budou hrát delší výměny. Musím být agresivní a dobře servírovat," plánovala.

Kristýna Plíšková odehrála s Rybárikovou vyrovnané utkání. V dlouhých výměnách ale nakonec více kazila. Šanci prodloužit utkání měla za stavu 6:5 ve druhém setu, ale ani jeden ze tří setbolů při podání Slovenky nevyužila a vzápětí ztratila tie-break. "Nebyl to špatný zápas. Chtěla jsem víc. Základ byl první kolo. Radši bych hrála ve dne a ne v deset večer, ale tady to tak mají. Snad to bude příště lepší," řekla.

Alexander Zverev vypadl již ve druhém kole Čtvrtý nasazený Zverev prohrál se svým vrstevníkem Chorvatem Bornou Čoričem, přemožitelem Jiřího Veselého z prvního kola, po setech 6:3, 5:7. 6:7 a 6:7. Dvacetiletý Zverev letos vyhrál pět turnajů a naposledy v Montrealu porazil ve finále i Švýcara Rogera Federera. Na grandslamech se mu ale nedaří. Na US Open vypadl ve 2. kole jako loni a jeho maximem je letošní osmifinále ve Wimbledonu. "Byl jsem nejvýše nasazeným hráčem spodní poloviny pavouka potom, co Andy (Murray) odstoupil. Los je tam hodně otevřený. Měl jsem být favoritem," litoval Zverev na tiskové konferenci promarněné šance. "Vím, že jsem tu mohl dokázat velké věci. Takové, jaké jsem ještě nedokázal. Teď musím dál makat a možná tenhle titul získám v budoucnu," dodal. S Čoričem, vítězem juniorky na US Open z roku 2013, prohrál Zverev i druhý vzájemný zápas na okruhu ATP. Ve Flushing Meadows dal Němec sice 22 es, ale udělal 58 nevynucených chyb a využil jen jeden z jedenácti brejkbolů. "Ve druhém a třetím setu jsem hrál hodně, ale opravdu hodně špatně. Je to velké zklamání, ale život jde dál," uznal německý tenista. S turnajem se ve druhém kole loučí také osmý nasazený Jo-Wilfried Tsonga z Francie, kterého ve třech setech vyřadil osmnáctiletý Kanaďan Denis Shapovalov. Pátá nasazená Caroline Wozniacká podlehla Rusce Jekatěrině Makarovové 2:6, 7:6, 1:6. Dánka byla jednou z hráček, které mohly po US Open sesadit Karolínu Plíškovou z postu světové jedničky. Další adeptky na tenisový trůn, Španělka Garbiňe Muguruzaová a Američanka Venus Williamsová, ovšem ve druhém kole nezaváhaly.



Do třetího kola naopak postoupila Maria Šarapovová. Ruska, která hraje díky divoké kartě po dopingovém trestu první grandslamový turnaj po roce a půl, porazila Timeu Babosovou z Maďarska 6:7, 6:4, 6:1.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Giraldo (Kol.) - Millot (Fr.) 6:1, 6:0, 4:6, 4:6, 6:4.

Dvouhra - 2. kolo:

Čorič (Chorv.) - A. Zverev (4-Něm.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4), Čilič (5-Chorv.) - Mayer (Něm.) 6:3, 6:3, 6:3, Shapovalov (Kan.) - Tsonga (8-Fr.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3), Isner (10-USA) - Čong Hjon (Korea) 6:3, 6:4, 7:5, Carreňo (12-Šp.) - Norrie (Brit.) 6:2, 6:4, 6:3, Pouille (16-Fr.) - Donaldson (USA) 7:5, 6:4, 4:6, 3:6, 6:4, Querrey (17-USA) - Sela (Izr.) 6:4, 6:1, 6:4, Lorenzi (It.) - Müller (19-Luc.) 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:3, Mahut (Fr.) - Ramos (20-Šp.) 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:0, M. Zverev (23-Něm.) - Paire (Fr.) 6:3, 6:2, 3:6, 6:7 (3:7), 7:5 , Anderson (28-JAR) - Gulbis (Lot.) 6:3, 7:5, 6:4, Schwartzman (29-Arg.) - Tipsarevič (Srb.) 6:2, 6:4, 7:5, Albot (Mold.) - Lu Yen Hsun (Tchaj-wan) 6:2, 7:6 (9:7), 5:7, 0:6, 7:6 (7:2), Fabbiano (It.) - Thompson (Austr.) 2:6, 6:2, 3:6, 6:4, 6:2, Kukuškin (Kaz.) - Donskoj (Rus.) 6:4, 6:4, 7:5, Edmund (Brit.) - Johnson (USA) 7:5, 6:2, 7:6 (7:4).





Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Šafářová (ČR) - Kontaveitová (26-Est.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, Vesninová (17-Rus.) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:3, McHaleová (USA) - Pavljučenkovová (19-Rus.) 3:6, 6:3, 6:2, Gavrilovová (25-Austr.) - Kiicková (USA) 6:2, 6:1, Čang Šuaj (27-Čína) - Lisická (Něm.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, Kasatkinová (Rus.) - Wang Čchiang (Čína), 6:7 (7:9), 6:2, 6:3, Ozakiová (Jap.) - Laová (USA) 6:3 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), Naraová (Jap.) - Sorribesová (Šp.) 6:1, 6:2, Flipkensová (Belg.) - Brengleová (USA) 6:2, 6:3.

2. kolo:

Kvitová (13-ČR) - Cornetová (Fr.) 6:1, 6:2, Rybáriková (31-SR) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Muguruzaová (3-Šp.) - Tuan Jing-Jing (Čína) 6:4, 6:0, Makarovová (Rus.) - Wozniacká (5-Dán.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:1, V. Williamsová (9-USA) - Dodinová (Fr.) 7:5, 6:4, Stephensová (USA) - Cibulková (11-SR) 6:2, 5:7, 6:3, Sevastovová (16-Lot.) - Kozlovová (Ukr.) 6:4, 6:4, Garciaová (18-Fr.) - Alexandrovová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:0, Vekičová (Chorv.) - Pcheng Šuaj (22-Čína) 6:0, 6:2, Suárezová (Šp.) - Lučičová-Baroniová (29-Chorv.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, Görgesová (30-Něm.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:2, 6:1, Šarapovová (Rus.) - Babosová (Maď.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, Keninová - Vickeryová (obě USA) 6:3, 4:6, 7:6 (7:0), Bartyová (Austr.) - Sasnovičová (Běl.) 6:1, 7:6 (9:7), Kruničová (Srb.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:2, Sakkariová (Řec.) - Arina Rodionová (Austr.) 7:5, 6:3.